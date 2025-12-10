Systemförvaltare till social- och omsorgsförvaltningen
2025-12-10
Social- och omsorgsförvaltningens digitaliseringsteam är enheten som finns nära och stöttar verksamheterna med digitala förbättrings- och utvecklingsprojekt, nytänkande, systemsupport, systemförvaltning, välfärdsteknik, omvärldsspaning och mycket mer! Vi har funnits i ca ett år och är på en mycket spännande resa där rutiner och metoder fortfarande byggs fram av teamet, här har du chans att påverka.
Digitaliseringsteamet är placerad i centrala Hudiksvall och vi är ett team på nio medarbetare, bland annat systemförvaltare, tjänsteutvecklare, utvecklingsledare och välfärdsteknologer, som arbetar tätt tillsammans med verksamheterna för en behovsstyrd digitalisering. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare i digitaliseringsteamet arbetar du med planering, förvaltning, anpassningar och utveckling av verksamhetsnära system utifrån verksamhetsnytta, ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö. Rollen säkerställer att system stöttar verksamhetens processer samt att drift, datasäkerhet, support och annat användarstöd relevant till systemet fungerar enligt förväntan.
Du ansvarar bland annat för uppdatering och efterlevnad av systemförvaltningsplan för system inom ditt område där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta aktivt för att systemen används på ett enhetligt, effektivt och tillförlitligt sätt som följer gällande förvaltningsmodell, förordningar och rutiner. Du kommer att arbeta med systemsupport där din analytiska och problemlösningsförmåga kan komma till nytta. Du kommer även att, vid behov, ha en viktig roll i förbättrings- och utvecklingsprojekt inom digitalisering. Profil
För att trivas i rollen söker vi dig som:
- har förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta i olika team.
- har ett strukturerat och lösningsorienterat förhållningssätt.
- har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta.
- är serviceinriktad och har förmåga att skapa förtroende.
- är analytisk och strukturerad.
- är flexibel, att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Att du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och att du ser möjligheterna i förändringar.
- har god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor. Du lyssnar kommunicerar och löser problem. Du förväntas kunna arbeta självständigt, men även kunna samarbeta med andra i olika team.
För att söka rollen som systemförvaltare krävs:
- Högskoleutbildning inom datavetenskap, IT-området eller annat relevant område som arbetsgivaren anser likvärdigt.
- dokumenterad erfarenhet av systemförvaltning eller liknande arbetsuppgifter.
- mycket god datorvana och lätt för att se samband i IT-system
Det är meriterande om du har:
- arbetslivserfarenheter inom någon av verksamheterna inom social- och omsorg
- kunskaper inom verksamhetssystem för socialtjänsten, ex Treserva, Lifecare m.m.
- god vana att arbeta i applikationer tillhörande Microsoft 365, ex Teams, Visio, planer m.m.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
