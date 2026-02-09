Systemförvaltare till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260262
På digitaliseringsenheten har vi verksamhetens behov i fokus - allt för att ge kollegorna på Fastighets- och gatukontoret de bästa förutsättningarna att lyckas med sina uppdrag. Vill du bidra till att vi jobbar smartare genom digitalisering? Då är det kanske dig vi söker.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare hos oss ansvarar du för att starta, genomföra och följa upp beslutade aktiviteter i våra förvaltningsplaner. Rollen innebär ett helhetsansvar för it-systemens förvaltning med fokus på verksamhetens behov, kvalitet och säkerhet.
I uppdraget ingår att leda möten och workshops för att fånga och dokumentera verksamhetens behov. Du bemannar rollen som objektledare it, vilket bland annat innebär att ta fram förslag till årliga förvaltningsplaner med mål, budget och bemanning. Vidare handlägger du beställningar och följer upp it-leverantörer samt säkerställer att avtalade leveranser sker i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Hantering av avvikelser ingår i ansvaret. En viktig del av arbetet är att säkerställa att lagar, avtal och andra styrdokument efterlevs samt att it-säkerheten håller rätt nivå.
Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvarsområde och en mångfacetterad verksamhet, vilket innebär att vi förvaltar ett stort antal it-system. Dessa är nödvändiga för våra kärnverksamheter inom bland annat trafikreglering, markupplåtelse, grävtillstånd, boendeparkering, fastighetsavtal samt drift och skötsel av staden. En effektiv drift, förvaltning och utveckling av it-systemen är avgörande för verksamheten och för fortsatt digitalisering.
Rollen innebär ett nära samarbete med övriga systemförvaltare, kollegor på enheten samt objektledare i verksamheten, med uppdraget att leverera funktionell it med verksamhetens behov i fokus. Vi utvecklar kontinuerligt våra processer och arbetssätt inom enheten. Arbetet är inte färdigt, och ditt bidrag är viktigt för vår fortsatta utveckling.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har:
• En eftergymnasial utbildning med inriktning mot it eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten.
• Minst tre års arbetslivserfarenhet som objektledare eller systemförvaltare, alternativt i roller som projektledare, business analyst, verksamhetsutvecklare eller liknande, med fokus på verksamhetens behov och tydlig koppling till it
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta i en beställar- och samordnande roll inom it-förvaltning
• Erfarenhet av arbete med förvaltningsplaner, mål och budget
• Erfarenhet av uppföljning av leverantörer och avtalade leveranser avseende tid, kostnad och kvalitet
• Vana att leda möten och workshops för att fånga, strukturera och dokumentera verksamhetens behov
• Förståelse för regelefterlevnad, styrande dokument samt it- och informationssäkerhet i it-nära verksamhet
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• Erfarenhet av arbete enligt LOU
• Kunskap om ramverk och modeller såsom pm3 och ITIL
• Fördjupad erfarenhet av it- och informationssäkerhet
Rollen innebär många kontakter, både internt och externt, vilket ställer krav på tydlig kommunikation och god samarbetsförmåga. Du har förmåga att se helheter, ta hänsyn till ett större perspektiv och fatta välgrundade beslut utifrån tillgänglig information, även när förutsättningarna är komplexa eller tidspressen hög.
Om arbetsplatsen
Digitaliseringsenhetens uppdrag är att ge stöd till chefer och medarbetare i frågor relaterade till IT, digitalisering och GIS. Vi förvaltar mer än 50 IT-system, många med koppling till geografisk information. Systemen ska ge stöd till våra verksamheter i deras uppdrag att arbeta med markupplåtelse, grävtillstånd, vinterväghållning, klimatförändringar, trafikreglering och mycket annat som ska göra livet bättre och enklare för malmöbon.
Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvarområde och en mångfacetterad verksamhet. Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden. Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9730275