Systemförvaltare till Enhet Verksamhetsstöd och utveckling
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2026-07-15
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Enhet Verksamhetsstöd och utveckling, inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu en systemförvaltare som vill vara med i det drivande och utvecklande arbetet av förvaltningens verksamhetssystem.
Enhet Verksamhetsstöd och utveckling är en stabsenhet som ansvarar för utveckling och samordning av förvaltningens verksamhetssystem, välfärdsteknik samt säkerhets- och lokalrelaterade frågor. Enheten består av ca 30 medarbetare och är organiserad i två delar; en operativ del som bland annat ansvarar för programmering och avprogrammering av trygghetslarm, digitala lås och övrig välfärdsteknik samt en del som arbetar med strategiska uppdrag.
Vi håller till i nyrenoverade lokaler på Sollidenvägen 64A och kontoret bidrar till en god arbetsmiljö och främjar ett nära samarbete. Arbetstiderna är kontorstid, måndag till fredag. Tjänstgöringsgraden är 100% med planerad start under hösten.
Ditt nya arbete
Som systemförvaltare ingår du i Vård- och omsorgsförvaltningens arbetsgrupp för digitalisering och automatisering. Du ansvarar för att förvalta och utveckla förvaltningens specifika verksamhetssystem, men också ha ett medansvar för olika typer av register, däribland HSA-registret. Du ingår i team med enhetens förvaltningsledare, systemförvaltare samt systemadministratörer. Du kommer att vara ett stöd för samtliga verksamheter inom förvaltningen och du kommer att samverka med både leverantörer och andra likvärdiga funktioner inom Östersunds kommun.
I uppdraget ingår att anpassa systemen efter krav och behov så att de stödjer verksamhetens arbetssätt, processer, lagkrav samt användarsupport. Du hanterar ändringsbegäran till/från leverantör och är samordnare för kontakten mellan leverantörer och olika enheter inom kommunen. Du ansvarar för att leverantörsavtalet upprätthålls.
I ditt arbete ingår att:
Ta fram systemförvaltningsplan och överenskommelse mellan IT-enheten och verksamheten
Följa upp incidenter och problem
Hantera ändringar i IT-systemet
Samordna kontakt mellan leverantör och IT-enhetens systemdrift
Ha löpande kontakt med leverantörer tillsammans med systemadministratör
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Du har relevant utbildning för uppdraget och/eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Erfarenhet av att följa upp incidenter och problem
Erfarenhet av att hantera ändringar i verksamhetssystem
Meriterande
Vana av att arbeta med vård- och omsorgsrelaterade verksamhetssystem, exempelvis Viva, Kompanion, MCSS etc
Vana av registervård
Erfarenhet av att upprätta styrdokument
Kunskap om Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter
Vi söker dig
För att trivas i rollen ser vi att du är en engagerad och ansvarstagande person som har lätt för att samarbeta med andra. I din roll förstår du hur ditt arbete bidrar till verksamhetens övergripande mål och du tar hänsyn till både den egna rollen och verksamhetens bästa i beslut. Du planerar, prioriterar och strukturerar ditt arbete effektivt och behåller lugnet även när tempot är högt. Du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och ställa om ditt arbetssätt när situationen kräver det. Du ser möjligheter i förändringar, strävar efter god service, hög kvalitet och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 39 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Lena Hellberg lena.hellberg@ostersund.se Jobbnummer
10003680