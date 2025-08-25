Systemförvaltare till ekonomiavdelning
Poolia AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Lockas du av en roll med stora utvecklingsmöjligheter? Som Systemförvaltare på ekonomiavdelningen hos MediCarrier identifierar du utvecklingsmöjligheter, driver digitalisering och förbättringsarbete samt hanterar och säkerställer en effektiv och kvalitativ förvaltning av vårt redovisningssystem.
Om du vill göra skillnad för kollegor och patienter inom Region Stockholm samt vill arbeta på en inkluderande arbetsplats med många spännande projekt i närtid, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som systemförvaltare på vår ekonomiavdelning säkerställer du att MediCarriers redovisningssystem fungerar optimalt och att företagets ekonomiska data hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Du arbetar med systemhantering och utveckling av redovisningssystemet. I det dagliga arbetet rapporterar du till redovisningsansvarig, medan din formella chef är chefen för bolagets stab Ekonomi och Administration.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utveckling och förvaltning av företagets redovisningssystem (Raindance).
• Utveckling och förvaltning av integration mellan ordersystemet (IMI Supply Chain Solution) och redovisningssystemet (Raindance)
• Löpande stämma av filer mellan våra olika system och filer från leverantörer och till våra kunder.
• Samordna och genomföra tester vid systemuppdateringar och systemförändringar.
• Utbilda och stödja kollegor i användandet av systemen.
• Arbeta med att optimera och automatisera arbetsflöden inom redovisning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ett område vi bedömer som relevant, såsom systemvetenskap och/eller ekonomi, alternativt en längre arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Därtill har du några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat med förvaltning och utveckling av redovisningssystem utifrån ett verksamhetsperspektiv. Du är van att arbeta i Excel och andra ekonomiska analysverktyg. En god förståelse för lagerredovisning är starkt meriterande och erfarenhet av arbete i orderhanteringssystem är meriterande.
För att trivas i rollen som Systemförvaltare behöver du ha en god analytisk förmåga och motiveras av att förbättra och effektivisera arbetsprocesser. Du arbetar strukturerat, är pålitlig och detaljorienterad med ett naturligt fokus på att leverera resultat av hög kvalitet. Vidare är du prestigelös i ditt arbetssätt, oavsett uppgiftens nivå. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både interna kollegor och externa samarbetspartners lägger vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga och din förmåga att förklara tekniska systemlösningar på ett pedagogiskt sätt, även för icke-tekniska användare.
Om verksamheten
MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportföretag, och vårdens externa lager. Från 1 januari 2021 ansvarar MediCarrier även för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi är ett dynamiskt och växande bolag med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, hanterar 9 000 orderrader per dag och gör 30 000 angöringar per månad. Anställningsvillkor
I denna rekrytering samarbetar MediCarrier med Poolia, urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas. Det finns
möjlighet till visst distansarbete. Arbetsplatsen är belägen på vårt huvudkontor i Spånga, med goda
förbindelser med kollektivtrafik. Arbetsspråket är svenska.
Hos MediCarrier blir du en del av en flexibel och prestigelös organisation med högt engagemang. Som
ny medarbetare får du ett gediget introduktionsprogram som ger dig en god förståelse för hela vår
verksamhet. MediCarrier är en del av Region Stockholm och vi arbetar efter våra gemensamma
värdeord: samverkan, kompetens, pålitlighet och öppenhet.
Som en hälsofrämjande arbetsplats erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor,
friskvårdstimme och tillgång till vårt företagsgym. Du har också möjlighet att delta i aktiviteter som
främjar välmående. Vi erbjuder dessutom lunchförmån genom Edenred och subventionerade
friskvårdsaktiviteter via Benify.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund
och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via poolia.se. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök".
Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade
personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som
finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör
även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som
är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till
kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas
attraktivaste storstadsregion.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Spånga
Län Stockholms län
Land Sverige
Ref. nr. 2025/3099
Publicerat 2025-08-19
Sista ansökningsdag 2025-09-08 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Karin Risberg karin.risberg@poolia.se Jobbnummer
9474548