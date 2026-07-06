Systemförvaltare till Einar Mattsson
Barona Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Einar Mattsson AB är ett familjeägt fastighets- och byggföretag med verksamhet i Storstockholm sedan 1935. Koncernen äger, utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter samt bedriver bygg- och projektutvecklingsverksamhet. Företaget erbjuder även fastighetsförvaltning åt externa fastighetsägare.
Verksamheten präglas av ett långsiktigt perspektiv där hållbarhet, kvalitet, innovation och ett personligt bemötande står i fokus. Med nära 320 medarbetare och flera specialiserade bolag arbetar koncernen för att utveckla attraktiva och hållbara bostadsmiljöer samt bidra till Stockholms fortsatta stadsutveckling.
Är du en erfaren systemförvaltare med intresse för att utveckla och effektivisera verksamhetssystem? Vill du ha en central roll i vår digitala utvecklingsresa inom en välrenommerad organisation? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om tjänsten
Som systemförvaltare på Einar Mattsson får du en central roll i att implementera och vidareutveckla vår systemförvaltningsmodell över koncernens alla system. Du ansvarar för att säkerställa systemens funktion, utveckling och anpassning utifrån verksamhetens behov. Du blir en del av teamet IT-Systemstöd och arbetar nära kollegor inom systemförvaltning, projektledning och strategiskt digitalt utvecklingsarbete. Vi arbetar med flera verksamhetskritiska system inom bland annat ekonomi och fastighetsförvaltning, såsom Unit4, Vitec, FM Access, Insikt och Dynamics 365, där utvecklingsarbetet pågår löpande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Implementera, utveckla och äga vår systemförvaltningsmodell.
Förvalta och vidareutveckla verksamhetssystem inom fastighetsförvaltning och ekonomi.
Dokumentera integrationer, systemanpassningar och processer samt ta fram beslutsunderlag för förändringar.
Driva och prioritera förvaltningsaktiviteter samt säkerställa att systemdokumentation är aktuell och korrekt.
Ge stöd och utbildning till superusers och systemansvariga i verksamheten.
Leda och delta i förbättringsprojekt kopplade till system och digitalisering.
Din profil
Vi söker dig som har förmågan att se helheten, identifiera utvecklingsbehov och samtidigt kan hantera detaljer när det behövs. Du är strukturerad, analytisk och trygg i din yrkesroll, med förmåga att prioritera, driva arbetet framåt och omsätta insikter till praktiska lösningar. Du trivs i en roll där strategiskt tänkande möter operativt genomförande och vill bidra till vår fortsatta digitala utveckling.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Erfarenhet av systemförvaltning och god förståelse för systemadministration, integrationer och dokumentation.
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera effektivt och växla mellan helhets- och detaljperspektiv.
God kommunikativ förmåga och vana att anpassa information till målgrupper med olika teknisk kunskapsnivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning inom fastighetsbranschen eller liknande verksamhet. Även en högre utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande ses som en fördel.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Einar Mattsson med Barona AB. Vid frågor om roller vänligen kontakta rekryterare Agnes Hildén, på agnes.hilden@barona.se
(mailto:agnes.hilden@barona.se
). Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Observera att personlighets- och logiktest ingår i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Einar Mattsson
Vi erbjuder en arbetsplats där du får stora möjligheter att sätta din egen prägel på ditt arbete och karriärutveckling med tillgång till koncernens breda och djupa kunskap. Du kommer till ett långsiktigt familjeägt bolag med rötterna i en entreprenörskultur som värdesätter din omtänksamhet, framåtanda och ditt engagemang. Efter 90 år i branschen säger något om hur vi tänker.
Förvaltningsbolaget erbjuder tillgång att arbeta med en bred grupp av välrenommerade fastighetskunder. Vi förvaltar drygt 14 000 bostadslägenheter och 800 kommersiella lokaler till ett totalt värde om 60 miljarder åt olika aktörer. Ungefär 6000 av bostadslägenheterna ägs av Einar Mattsson-sfären. Kunderna finns främst i Storstockholm. Einar Mattsson erbjuder trygga anställningsvillkor med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vi erbjuder personalförmåner där du som medarbetare bland annat får friskvårdsbidrag, återkommande hälsokontroller, gemensamma friskvårdsaktiviteter, möjlighet till förmånscykel och teckna privat sjukvårdsförsäkring. Du kommer ha din bas i ljusa och moderna lokaler i hjärtat av Södermalm.
Vi ser fram emot att få höra från dig!
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://www.einarmattsson.se/
118 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Einar Mattsson AB Kontakt
Recruitment Specialist
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se Jobbnummer
9993258