Systemförvaltare och Systemägare inom Microsoft 365
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en samhällsviktig verksamhet inom försäkring med nära koppling till vården, där Microsoft 365-plattformen har en central roll i det dagliga arbetet. Fokus ligger på att skapa en säker, effektiv och välstyrd användning av Microsoft 365 och Copilot, samtidigt som plattformen utvecklas för att ge tydlig verksamhetsnytta.
Här kan du ta ett operativt ansvar som systemförvaltare, ett mer strategiskt ansvar som systemägare, eller kombinera båda rollerna beroende på din profil. Rollen spänner över förvaltning, styrning, informationsstruktur, behörighetsmodeller, användarstöd och långsiktiga arbetssätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både struktur och användning av en central plattform i en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag.
ArbetsuppgifterDu förvaltar och vidareutvecklar Microsoft 365-plattformen, inklusive Teams, SharePoint Online, OneDrive, Exchange Online och Copilot.
Du etablerar och utvecklar systemägarskap, mandat, målbild och styrning för plattformen.
Du sätter informationsstruktur, behörighetsprinciper och åtkomstmodeller med fokus på säker och effektiv användning.
Du driver förvaltningsarbete genom att hantera backlog och ärenden, prioritera förändringar samt följa upp nyttjande och effekt.
Du tar fram riktlinjer, teknisk dokumentation, användardokumentation och annat styrande material.
Du utbildar användare, tar fram användarstöd och identifierar relevanta use cases för verksamheten.
Du samverkar nära med IT-drift, IT- och informationssäkerhet samt tjänste- och systemägare.
Du säkerställer överlämning och hållbara arbetssätt för den fortsatta förvaltningen.Kvalifikationer
För båda rollerna ser vi att du har:
Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av administration/förvaltning av Microsoft 365, Teams, SharePoint Online, OneDrive och Exchange Online.
Dokumenterad erfarenhet av Entra ID (Azure AD), inklusive behörighetsstyrning, grupper och åtkomstmodeller.
Dokumenterad erfarenhet av införande eller förvaltning av Microsoft 365 Copilot.
Mycket god förmåga att arbeta på svenska i både tal och skrift.
För systemförvaltarrollen ser vi dessutom att du har erfarenhet av att:
Hantera Copilot-inställningar och funktioner samt stödja verksamheten i användning av Copilot.
Arbeta med IT-förvaltning, inklusive backlog, ärendehantering, prioritering av förändringar samt uppföljning av nyttjande och effekt.
Utbilda användare, ta fram användarstöd och riktlinjer samt identifiera och beskriva use cases.
Samverka med IT-drift, IT- och informationssäkerhet samt verksamhetens tjänste- och systemägare.
Ta fram teknisk dokumentation, användardokumentation och styrande dokument.
För systemägarrollen ser vi dessutom att du har erfarenhet av att:
Arbeta med systemägarskap eller motsvarande ansvar.
Definiera målbild och styrning för en plattform.
Ansvara för struktur, funktion och licensbehov.
Sätta behörighetsprinciper och informationsstruktur samt säkerställa dokumentation och överlämning.
Arbeta med informationssäkerhet samt förvaltningsarbete, såsom prioritering och backlog.
MeriterandeCertifiering MS-900 (Microsoft 365 Fundamentals) eller motsvarande.
Certifiering SC-900 (Security, Compliance & Identity Fundamentals) eller motsvarande.
Certifiering SC-400 (Information Protection & Compliance Administrator) eller motsvarande.
Kompetens och erfarenhet av M365 governance.
Kompetens och erfarenhet av AI-/Copilot-riktlinjer.
Kompetens och erfarenhet av grundläggande Entra ID och integrationsförståelse.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895802-2049318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9960335