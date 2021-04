Systemförvaltare och administratör till miljökontoret - Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret - Datajobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret

Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret / Datajobb / Borlänge2021-04-07På miljökontoret arbetar vi tillsammans för kommunens mål om ett miljömässigt hållbart Borlänge där vi ska lämna över en bra miljö till framtida generationer. Vi jobbar med myndighetsutövning och bedriver tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret ansvar också för kommunens miljöstrategiska arbete.Tillsammans med över 6 000 kollegor i kommunorganisationen jobbar vi för visionen om att Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad. Vår värdegrund har en central plats i arbetet och lyder:Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhetPå miljökontoret finns grupperna administration, miljöbalk, livsmedel, miljöstrategiska gruppen och miljöchef. Tillsammans har vi ett brett, spännande och viktigt uppdrag att ta oss an. Vårt kontor ligger i trevliga lokaler i centrala Borlänge med närhet till kollektivtrafikförbindelser. Välkommen till en grupp med god gemenskap och stark vilja att arbeta mot uppsatta mål.2021-04-07Hos oss kommer du att arbeta både med löpande administrativa uppgifter och med utvecklingsarbeten och utredningar. Utvecklingsarbeten kan handla om exempelvis digitalisering och ärendehantering med tillhörande rutiner, mallar och styrande dokument.Som systemförvaltare ansvarar du för att miljökontorets arbete med ärendehanteringssystemet ska fungera och utvecklas. I rollen ingår bland annat att ge support och att ta fram rutiner kring drift och incidenthantering. Du ansvarar för att omvärldsbevaka och för att driva verksamhetens digitala utveckling med tillhörande rutiner och arbetssätt. Arbetet utgår ifrån kommunens beslutade systemförvaltningsmodell. Miljökontoret arbetar i ärendehanteringssystemet Castor.I arbetet ingår ärendehantering, diarieföring, expediering och arkivering samt att ge stöd till kollegor i administrativa frågor. I jobbet har du många kontakter med bland annat Borlängebor, miljökontorets medarbetare, nämndsekreterare, leverantörer och andra myndigheter.Du har högskoleutbildning inom statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig alternativt lång erfarenhet från motsvarande arbete såsom exempelvis administratör på myndighet eller nämndsekreterare. Utbildning eller tidigare erfarenhet av systemförvaltning är meriterande.Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning eller annan offentlig förvaltning som gett dig kunskaper inom myndighetsadministration. Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Du kommer att vara länken mellan verksamhet och teknik varför god kommunikationsförmåga och servicekänsla är av stor vikt. Eftersom du ska vara med och driva kontorets digitala utveckling söker vi en person som är handlingskraftig och nyfiken. Du bör kunna växla mellan helhetsperspektivet och viktiga detaljer. Vi söker en person som är strukturerad, noggrann och systematisk i ditt arbetssätt.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret5677187