Systemförvaltare med teamledaregenskaper
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-29
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Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Team it-uppdrag är i behov av förstärkning. Teamet består idag av fem personer med olika förmågor som tillsammans säkerställer drift, utveckling och förvaltning för ett antal olika system. Vi söker nu en systemförvaltare som kan bidra med sin erfarenhet, nya idéer och struktur. I rollen ingår för närvarande teamledaransvar.
I rollen som systemförvaltare arbetar du som specialist och har en djup förståelse för systemens funktioner och är väl insatt i verksamhetens behov för att på så sätt kunna förstå vad vi behöver förändra och förbättra. Du deltar i det kontinuerliga utvecklingsarbetet genom krav och testarbete samt säkerställer en hög tillgänglighet genom förbättringsarbeten, felsökning, analys och felavhjälpning av produktionssystem.
Som teamledare bidrar du till rätt prioritering inom teamet utifrån beslutade prioriteringar, bidrar till effektiva arbetssätt och representerar teamet i olika forum såsom den myndighetsövergripande planeringen. Du har ett nära samarbete med enhetschefen i syfte att säkerställa rätt förutsättningar för teamet och du bidrar till en god arbetsmiljö.
SPV står inför en spännande förändringsresa inom vår it-miljö. Systemfloran inom it-uppdrag består idag av it-lösningar byggda med äldre och modern teknik. Tillsammans driver ni er egen utveckling som team och samarbetar med andra team inom SPV.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom it eller flerårig erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att identifiera och driva förändringar för it-system. Du har även erfarenhet av att driva krav och testarbete i en agil organisation och du förstår vikten av samarbete mellan it och verksamhet.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du:
• har erfarenhet av SQL
• har erfarenhet från systemförvaltningsmodeller
• har erfarenhet av Azure DevOps
• har erfarenhet av .Net, C#, Cobol, NServiceBus
• är certifierad scrummaster
• är certifierad inom krav och/eller testarbete
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• är du kreativ. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du har lätt för att arbeta med komplexa frågor. Du har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
• har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Under semestertider kan det vara svårare att nå oss kontaktpersoner. Pröva först att ringa den kontaktperson du vill prata med, får du inte svar kan du mejla kontaktpersonen så återkommer vi så snabbt som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. .
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
SPV har individuell och differentierad lönesättning som tillämpas i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
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851 90 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Enhetschef
Sebastian Westling sebastian.westling@spv.se 060-18 74 00 Jobbnummer
9982407