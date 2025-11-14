Systemförvaltare med samordningsansvar och bred kunskap inom IT-säkerhet
2025-11-14
Ref: 20252671 Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du kombinera strategiskt tänk med samordning på kort sikt. Som systemförvaltare med samordningsansvar lotsar du teamet genom vårt årshjul samtidigt som du ser till att utveckla strukturer som stärker hela verksamheten. Du kommer vara ett stöd till systemförvaltarna och enhetschefen i det dagliga arbetet genom att hålla i möten och se till så att planering och uppföljning genomförs i tid.
Du får en nyckelroll i arbetet med att införa rutiner och arbetssätt för att vi ska leva upp till den kommande cybersäkerhetslagen. Du ser till att balansera verksamhetens behov av tillgänglighet och funktionalitet med krav på en tillräcklig nivå av cybersäkerhet. Det innebär att du ser till att vi arbetar långsiktigt och strukturerat, men samtidigt pragmatiskt, så att säkerhetskraven inte hindrar vår förmåga att leverera samhällsnytta.
Rollen innebär ett nära samarbete med övriga systemförvaltare och objektledare samt med förvaltningens informationssäkerhetssamordnare. Ditt fokus ligger på teknisk IT-säkerhet och du är en viktig kugge i det övergripande informationssäkerhetsarbetet.
Du kommer bland annat att:
• Samordna och hålla i systemförvaltarnas veckomöten
• Samordna planering och uppföljning av förvaltningsobjekten enligt vårt årshjul
• Utveckla och förankra rutiner och arbetssätt för säker drift av våra IT-system och nätverk
• Utreda och rapportera IT-incidenter
• Vara objektledare för ett förvaltningsobjektKvalifikationer
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial utbildning inom it, systemvetenskap eller liknande som vi bedömer likvärdigt för tjänsten
• Minst tre års arbetslivserfarenhet som objektledare och/eller systemförvaltare
• Minst två års arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet, exempelvis:
• Incidenthantering
• Utbildat inom it-säkerhet
• Genomfört risk- och sårbarhetsanalyser
• Säkerhetsövervakning
• Systemhärdning
• Erfarenhet av att vara samordnare, teamleader eller ha gruppansvar i minst två år
Meriterande
• Certifieringar eller fördjupade kurser inom cybersäkerhet, nätverkssäkerhet eller informationssäkerhet.
• Coach/ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av ISO 27001
• Erfarenhet av komplexa IT-miljöer.
• Erfarenhet av att ha utbildat inom IT-säkerhet
För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera tydligt och anpassa ditt budskap till mottagaren. Dessutom är du strukturerad, tänker på helheten och ser vad som behöver göras på lång sikt.
Om arbetsplatsen
Digitaliseringsenhetens uppdrag är att ge stöd till chefer och medarbetare i frågor relaterade till IT, digitalisering och GIS. Vi förvaltar mer än 50 IT-system, många med koppling till geografisk information. Systemen ska ge stöd till våra verksamheter i deras uppdrag att arbeta med markupplåtelse, grävtillstånd, vinterväghållning, klimatförändringar, trafikreglering och mycket annat som ska göra livet bättre och enklare för malmöbon.
Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvarområde och en mångfacetterad verksamhet. Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden. Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
