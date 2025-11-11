Systemförvaltare med HR-kompetens inom kompetensförsörjning
Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-11-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du med förvaltning och utveckling av HR-avdelningens verksamhetssystem inom kompetensutveckling (idag Saba Kompetensportalen) och rekrytering (idag Visma Recruit).
Arbetet som Systemhandläggare innebär utveckling av befintliga och nya systemstöd inom kompetensutveckling och rekrytering, liksom operativt arbete i befintlig struktur. De verksamhetssystem som avses hanterar i dagsläget bland annat utbildningskatalog, kompetens- och utbildningsfrågor för medarbetare och vissa externa, samt rekryterings- och till viss del pre boarding-processen. Som Systemhandläggare arbetar du med support, att ta fram användarstöd och utbilda användare, att bygga rapporter och ta fram statistik, att samordna nya integrationer, att testa nya versioner samt med att bidra till verksamhetsutveckling genom digitalisering och automatisering.
Tjänstens organisatoriska tillhörighet är enheten Löneservice som är en del av HR-avdelningen. Du samarbetar förutom internt inom Löneservice och HR också med system- och innehållsleverantörer samt med övriga verksamheter inom regionen och dess samarbetsparter.
Region Jämtland Härjedalens HR-avdelning är i en pågående digital såväl som organisatorisk utvecklingsresa. Som Systemhandläggare kommer du att vara en viktig del i arbetet med att skapa positiva upplevelser för chefer och medarbetare avseende HRs befintliga samt framtida systemstöd inom området Kompetensförsörjning.
Utlysningen avser två tjänster om 100% resp 50%. Intervjuer kommer att ske löpande.Kvalifikationer
Personalvetare
Högskoleutbildning inom Personalområdet eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Systemförvaltning
Erfarenhet eller utbildning inom systemförvaltning, förbättringsarbete med HR-system. Gärna med inriktning kompetensförsörjning.
Processledning/Projektledning
Erfarenhet av att leda processer och förbättringsprojekt.
Kompetensförsörjning
Erfarenhet av arbete med kompetensförsörjning.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275589". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen Kontakt
Enhetschef Löneservice
Maria Hasselgren maria.hasselgren@regionjh.se 063147839 Jobbnummer
9599908