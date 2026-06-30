Systemförvaltare Lön / Lönekonsult
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2026-06-30
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Vi söker en systemförvaltare till den centrala Löneenheten i Järfälla kommun. Tjänsten är en av två systemförvaltartjänster, och tillsammans utgör ni en del av ett löneteam som även består av en lönechef, elva lönekonsulter och en administratör.
Löneenheten tillhör HR-avdelningen inom Kommunstyrelseförvaltningen och har i uppdrag att stötta kommunens verksamheter med löneadministration, samt ge support och vägledning i frågor kopplade till lön.
Som medarbetare erbjuds du flexibel arbetstid och viss möjlighet till distansarbete. Du får även ett årligt friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare och lönekonsult kommer du främst att arbeta med vårt lönesystem Personec P och relaterade stödsystem. Utöver löneberedande arbete är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Säkerställa stabil och korrekt daglig drift av systemen.
• Se till att tolkning av lagar och avtal speglas i lönesystemet.
• Hantera incidenter och genomföra felsökning.
• Lägga ärenden och göra beställningar hos systemleverantörer och kommunens IT-avdelning.
• Konfigurera lönesystemet, tabellunderhåll, hantera filöverföringar och genomföra lönekörningar.
• Administrera behörigheter i lön- och HR-system.
• Planera versionsuppgraderingar, och genomföra tester.
• Ta fram rutiner och instruktioner.
• Ge stöd till lönekonsulterna och övriga kollegor gällande systemfrågor, samt hålla utbildningar.
• Föreslå förbättringar utifrån digitaliseringens möjligheter för att uppnå än högre kvalitet och effektivitet i löneprocessens alla delar, samt delta i projekt kopplade till systemutveckling och förändringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom lön, gärna med inriktning mot systemförvaltning, eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett stort intresse för systemfrågor, digitalisering och utveckling. Vi vill att du har arbetat med löneberedning samt har goda kunskaper om löneprocessen och en förståelse för hur den påverkar verksamheten och integrerade system. Vidare har du goda kunskaper i svenska och i Excel. Meriterande är om du har arbetat i Personec P.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I rollen krävs att du har en god analytisk förmåga, arbetar lösningsorienterat och planerar samt strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt fokus på kvalitet. I din yrkesroll agerar du professionellt och har erfarenhet av att ge systemrelaterad support till både medarbetare och chefer. För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och kommunicera obehindrat med såväl kollegor som leverantörer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Löneenheten Kontakt
Vision
Grace Larsson visionjarfallaavd121@fv.vision.se Jobbnummer
9984360