Systemförvaltare IT - Följ med på vår tillväxtresa!
Francks Kylindustri Sweden AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-02-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Francks Kylindustri Sweden AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Francks fortsätter att utvecklas - och nu tar vi nästa stora kliv framåt.
Med över 75 år i branschen och en stark position inom industriell kylteknik i Norden, står vi väl rustade för framtiden. I dag är vi 650 medarbetare på 50 orter i fyra länder, och vår kompetens och närvaro gör oss till en av de mest pålitliga aktörerna i vår sektor.
Nu tar vi nästa steg i vår resa. Vi stärker koncernen ytterligare, bygger för långsiktig tillväxt och expanderar ut i Europa - redo att möta nya marknader, nya kunder och nya möjligheter.
Vill du vara med och forma en IT-miljö som ska skalas internationellt? Vill du ta ansvar, påverka och utveckla? Då är det dig vi söker!
Om jobbet
Som Systemförvaltare IT kommer du dels ansvara för övergripande processer inom förvaltningsuppdraget men även på djupet samt inom vissa områden som specialist med detaljkunskap i vissa system.
Som systemförvaltare på Francks kommer du bland annat att:
Förvalta våra IT-system, applikationer, data och infrastruktur
Leda och delta i olika förändringsprojekt
Koordinera aktiviteter i samband med företagsförvärv
Arbeta proaktivt med IT-säkerhet
Planera uppgraderingar & livscykelhantering
Dokumentera processer och rutiner
Omvärldsbevaka nya tekniker och verktyg
Arbeta operativ i våra system och applikationer
Utbilda våra medarbetare i smart och säker systemanvändning
Vad vi erbjuder dig
En bred roll inom IT med där du kommer få bidra till vår spännande expansionsresa. Du kommer att vara involverad i allt från IoT sensorteknik till Data Management och AI.
Påverka hur koncernens framtida IT-landskap ska se ut
Arbeta i ett bolag med korta beslutsvägar, stolta traditioner och höga ambitioner
Möjlighet att påverka och dela med dig av dina idéer, tankar och kunskaper
Arbete både självständigt och i team
Frihet under ansvar med möjlighet att fatta egna beslut
Stöd av erfarna kollegor inom hela Francks
Utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal med bland annat bra försäkringar och tjänstepension
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar
Om dig
Du är en person som trivs i ett växande bolag där du får vara med och forma arbetssätt och tekniska plattformar. Framför allt gillar du att arbeta nära verksamheten och skapa lösningar som gör skillnad i vardagen - och nu även på vår internationella arena.
Viktiga förmågor
Självgående och ansvarstagande
Ordningsam och strukturerad
Kommunikativ och pedagogisk
God förståelse för IT-infrastruktur och Microsoft-miljöer
Trivas i en verksamhetsnära roll
För att trivas i rollen behöver du motiveras av att vara med på en förändringsresa där du har ett stort personligt driv.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en liknande roll och har erfarenhet av IT-systemförvaltning. För tjänsten krävs B-körkort.
Du kommer samverka med kollegor och leverantörer i olika länder, vilket innebär att du behöver kunna behärska engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Huvudsaklig arbetsort är Norrköping men tjänsten innebär resor inom Sverige samt utomlands i samband med olika projekt och aktiviteter.
Vi gör urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Om Francks
Som ett av Sveriges modernaste företag inom kyla och värme kan vi lova dig en spännande framtid hos oss på Francks.
Oavsett på vilken nivå du kommer in, blir du del av ett företag med stort fokus på sammanhållning och teamkänsla. Vi har lång erfarenhet och bred teknisk kunskap inom företaget som vi gärna delar med oss av. Francks är med och driver utvecklingen framåt när det gäller energieffektivitet och hållbar utveckling. Rätt temperatur på rätt plats är ett hantverk du kan lära dig och föra vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083116-1842889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Francks Kylindustri Sweden AB
(org.nr 556787-9670), https://careers.francksref.com
Moa Martinsons gata 34 (visa karta
)
603 78 NORRKÖPING Arbetsplats
Francks Kylindustri AB Jobbnummer
9746051