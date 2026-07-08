Systemförvaltare inom ekonomi & inköp
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2026-07-08
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Har du erfarenhet av systemförvaltning inom ekonomiområdet? Vill du göra samhällsnytta och vara med och förvalta och utveckla viktiga system inom Region Östergötland? Då kan rollen som systemförvaltare vara något för dig! Nu söker vi en engagerad verksamhetsnära systemförvaltare för system inom ekonomi- och inköpsområdet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare har du en central roll i att förvalta och utveckla regionens olika system som stödjer ekonomi- och inköpsprocesser. Tjänsten är varierande och du har flera kontaktytor, till exempel internt inom regionen eller med systemleverantörer och konsulter.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Förvaltning av system som stödjer ekonomi- och inköpsprocesser.
Identifiera förändringsbehov.
Driva utvecklingsaktiviteter för funktioner, förbättringar och integrationer.
Hantera felanmälningar och göra felsökningar.
Ge support till användare, vid behov utbilda.
Utföra registervård och säkerställa datakvalitet.
Vara delaktig i systemuppgraderingar och daglig drift.
Utföra tester vid större utvecklingsinsatser och uppgraderingar.
Upprätta och uppdatera dokumentation för system och processer.
Arbeta för effektiv och tillförlitlig systemanvändning och för en god användarvänlighet i systemen.
Du blir en del av vår systemgrupp som arbetar nära regionens IT-avdelning och övriga verksamheter. Som systemförvaltare ingår du i en objektorganisation som använder en styr- och samverkansmodell (PM3) vilken ska stärka verksamhetens utvecklingsförmåga med hjälp av IT och utgår från ett verksamhetsperspektiv.
Arbetsgrupp
Tjänsten är en utökning av vår systemgrupp, som idag består av tre personer, och placerad inom ekonomiservice. Ekonomiservice har tre enheter med totalt cirka 50 medarbetare. Enhetens uppdrag innebär att vara regionens centrala funktion för redovisning, hantera inkommande kund- och leverantörsfakturor, ekonomiadministration, systemförvaltning samt att tillhandahålla specialistkompetens inom redovisning och internkontroll.
Din arbetsplats blir fina och nyrenoverade lokaler på Drottninggatan i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning, exempelvis med inriktning inom systemvetenskap/IT eller ekonomi alternativt har motsvarande kunskap genom annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, som bedöms som relevant och likvärdig.
Arbetat som systemförvaltare eller med systemutveckling alternativt kvalificerat arbete i ett större ekonomisystem, nära verksamheten, och är van vid att föra dialog med både verksamhet och IT.
Dina personliga egenskaper är viktiga:
Du tycker om att arbeta med utveckling av processer och rutiner och har ett genuint systemintresse. Du är strukturerad och självgående genom att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete utifrån arbetsbelastning. För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad och tycka om att skapa positiva arbetsrelationer och att samarbeta med andra. Du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från en större organisation, gärna inom offentlig sektor.
Erfarenhet av ekonomi- och inköpssystemet Unit4 ERP och/eller utveckling av något annat större ekonomisystem.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Ekonomi och styrning gemensamt Kontakt
Kateryna Lantz, Vision kateryna.lantz@regionostergotland.se 010-1030206 Jobbnummer
9996069