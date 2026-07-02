Systemförvaltare HR-lön
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2026-07-02
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På HR‐avdelningen i Södertälje kommun arbetar drygt fyrtio personer med att ge stöd i arbetsgivarfrågor till kommunens verksamheter. Vill du vara med och utveckla framtidens HR‐objekt i Södertälje kommun?
Vi söker nu en systemförvaltare som vill bidra till kvalitet, effektivitet och utveckling i en organisation där digitalisering och informationssäkerhet är högt prioriterade.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare arbetar du i gränssnittet mellan verksamhet, lön, ekonomi och IT.
Du kommer att:
Förvalta, samordna och utveckla våra system och kontinuitetsplanering av HR- objektet (bl.a. Visma Personec P, Timecare, WinLas, Learnifier m.fl.).
Arbeta enligt förvaltningsmodellen PM3 och delta i införandet av nya arbetssätt och system.
Planera och genomföra bearbetningar, tester och anpassningar av system.
Arbeta med uppföljning, analyser och kvalitetssäkring av löneprocessen, inklusive kontroll av löneresultat, utdata och koppling till ekonomiflöden.
Felsöka och åtgärda incidenter, både internt och i dialog med leverantörer.
Föreslå och driva förbättringar utifrån verksamhetens behov.
Delta i utvecklingsprojekt och användarforum.
Bidra med kravställning samt expertstöd vid upphandling av nya system, i nära samarbete med Förvaltningsledare (FL) och FL-IT, för att säkerställa att lösningarna uppfyller verksamhetens behov, tekniska riktlinjer och kvalitetskrav.
Bevaka och följa upp informationssäkerhetskrav inom förvaltningen tillsammans med FL/FL-IT, inklusive att säkerställa att system och processer är i linje med gällande lagstiftning, interna policys och etablerade säkerhetsstandarder.
Samarbeta nära lönespecialister, förvaltningsledare, IT och andra kollegor för att säkerställa att nyheter och viktig information når ut i organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och utveckling, och som gillar att arbeta nära både verksamhet och system.
Vi söker dig som:
Är analytisk och noggrann med förståelse för både löneprocesser och system.
Är lösningsorienterad och ser helheten i flöden mellan lön, system och ekonomi.
Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att prioritera.
Är engagerad, samarbetar gärna i team och delar med dig av din erfarenhet.Kvalifikationer
Erfarenhet som systemförvaltare i komplext HR- och lönesystem.
Erfarenhet av löneprocesser samt kvalitetssäkring av löneutdata.
Erfarenhet av uppföljning, analyser eller kontroller kopplat till lön och ekonomi
Högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivare anser relevant.
Goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word, PowerPoint) och i applikationer tillhörande Microsoft 365.
God förståelse för ITIL eller liknande ramverk, PM3 eller motsvarande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av systeminförandeprojekt.
Erfarenhet av supportarbete.
Kunskap inom pension, arbetsgivaravgifter och myndighetsrapportering.
Kunskap om GDPR och informationssäkerhet.
Erfarenhet av att arbeta i offentlig och politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Strukturerad – håller ordning, planerar och följer upp
Analytisk – kan se samband, förstå processer och lösa problem
Noggrann – viktigt i arbete med system, kvalitet och data
Kommunikativ – kan förklara komplex information tydligt, både muntligt och skriftligt
Ansvarstagande – driver frågor framåt och tar ägarskap för sitt område
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: javascript:void(0)
På HR-avdelningen har vi årsarbetstid vilket ger dig viss möjlighet att styra över din arbetstid. Hos oss får du arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Dessutom får du spendera dina arbetsdagar i ljusa moderna lokaler med ett gäng kollegor som gärna delar med sig av sina kompetenser. Vi sitter centralt i Södertälje med närhet till pendeltåg och bussar.
Vill du så kan du så småningom söka till vårt traineeprogram för blivande chefer. Då vi är HBTQ+ certifierade finns det också möjlighet för dig att lära dig mer om detta område, eller så är det kanske du som lär oss?
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Elenor Magnebrant elenor.magnebrant@sodertalje.se Jobbnummer
9988883