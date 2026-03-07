Systemförvaltare för Qlik Sense och Stratsys
Sundbybergs kommun / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-07
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Drivs du av att både förvalta och utveckla system? Då kan du vara den vi söker. Vi söker nu en systemförvaltare som vill arbeta med våra system för uppföljning och styrning, Qlik Sense och Stratsys. I rollen får du även möjlighet att bidra till att stärka vårt datadrivna arbetssätt.
Sundbyberg är en stad fylld av liv, innovation och stark gemenskap. Här bor ca 57 000 invånare på nio välanvända kvadratkilometer, vilket gör Sundbyberg till en av landets mest livfulla och tätbefolkade städer.
Du kommer att ingå i ekonomistyrningsenheten tillsammans med dina 14 kollegor som arbetar som controllers, redovisningsekonomer och ekonomistrateg. Tillsammans driver enheten ekonomistyrningsarbetet i staden och övergripande för kommunkoncernen. Enheten befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka arbetssätt, processer och framtida utveckling tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Som systemförvaltare inom Sundbybergs stad ansvarar du för förvaltning och utveckling av våra system Qlik Sense och Stratsys. Du arbetar nära både kollegor inom enheten samt inom övriga verksamheter i kommunkoncernen för att säkerställa att systemet både förvaltas och utvecklas i rätt riktning.
I rollen som systemförvaltare kommer du bland annat att:
• ansvara för förvaltning och vidareutveckling av systemen Qlik Sense och Stratsys
• säkerställa stabil drift och god funktion i systemen
• vara kontaktperson mellan verksamhet, IT och externa leverantörer
• hantera behörigheter, konfiguration och systemadministration
• utbilda användare i systemet
• delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbete, bland annat i att stärka vårt datadrivna arbetssätt
• Planering och kommunikation kring uppgraderingar och underhåll
• Skapa och underhålla dokumentation för system, tjänster och arbetssättPubliceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av systemförvaltararbete med IT-lösningar inom verksamhetsplanering eller liknande. Du har kunskap om metoder för att utforska och analysera behov, kunskap om processmetodik och/eller projektmetodik. Du har god förståelse för data, rapportering och verksamhetsuppföljning. Det är meriterande med erfarenhet av att driva projekt- och utvecklingsarbete och av att systemförvalta Stratsys och Qlik Sense. Meriterande även om du har erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en självgående, driven och engagerad person som tycker om att arbeta både operativt och strategiskt. Du ser möjligheter till förbättring och arbetar strukturerat och metodiskt för att nå framgång i dina uppgifter. Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Rollen kräver att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 mars 2026
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sundbyberg växer med dig! Levande, nytänkande, tillsammans!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Biträdande ekonomidirektör
Karin Mattsson karin.mattsson2@sundbyberg.se 08-706 68 20 Jobbnummer
9783375