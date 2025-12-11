Systemförvaltare för myndighetsutövning
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare ansvarar du för verksamhetsnära systemförvaltning och anpassning av systemen enligt verksamhetens behov. Sektor stöd och omsorg använder sig huvudsakligen av verksamhetssystemet Treserva, men som systemförvaltare kan du även komma hantera andra system som används i sektorn. Sektorn har en pågående upphandling av verksamhetssystem där systemförvaltare involveras.
I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för systemunderhåll, användarsupport, utbildning av stödanvändare, system- och behörighetsadministration samt kontakt med leverantörer och andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna samverkar med andra för att uppnå bästa möjliga resultat, som vill sprida kunskap inom ditt kompetensområde och trivs med att driva utvecklingsfrågor.
Du bör ha relevant högskoleutbildning inom socialtjänstområdet, erfarenhet och kunskap om myndighetsutövning och utförarverksamhet för att förstå dess utmaningar och driva utvecklingsarbete. Du ska ha en dokumenterat god förmåga att uttrycka dig, såväl muntligen som i skrift.
Du förväntas kunna arbeta självständigt, men även ha en samarbetsförmåga då uppdraget innebär att du kommunicerar med ett stort antal personer. Du har förmåga att skapa goda relationer med omgivningen. Du finner inspiration i både utvecklingsorienterade och återkommande arbetsuppgifter. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och effektiv med en uttalad känsla för service. Du behöver ha förmåga att snabbt sätta dig in i frågor, prioritera och hålla ordning på flera saker samtidigt. Du är utvecklingsorienterad och vill finna nya effektivare sätt att lösa dina arbetsuppgifter.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att göras löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
