Systemförvaltare Fabriks- och logistiksystem
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vi utvecklar och förvaltar digitala lösningar som skapar förutsättningar för vård, service och samhällsnytta i hela Västra Götaland.
Nu söker vi en systemförvaltare inom området produktionsnära system. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag:
Du kommer att vara länken mellan våra förvaltningar och IT-enheterna inom Koncernstab digitalisering. Jobbet innebär att ansvara för förvaltningsplaner och se till att systemen blir väl omhändertagna både ur ett underhålls- och utvecklingsperspektiv.
Du får arbeta med hela livscykeln för IT-tjänster – från upphandling och införande till vidareutveckling, förvaltning och avveckling.
Rollen innebär också att aktivt bidra i ett agilt arbetssätt och att du, tillsammans med teamet, driver prioriteringar, förbättringar och leveranser framåt samt stödjer teamets utveckling av arbetssätt, samarbete och förmåga att nå uppsatta mål.
Här följer exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Planera och driva kravarbete i samarbete med verksamheten
Kommunicera med olika intressenter kring behov, prioriteringar och lösningar
Delta aktivt i agila ceremonier och bidra till teamets planering, uppföljning och ständiga förbättringar
Skapa tydlighet, delaktighet och framdrift i teamets gemensamma arbete
Följa upp leverantörsavtal med avseende på servicenivåuppfyllnad, ekonomi och säkerhetskrav
Proaktivt föreslå tekniska förbättringar och upprätthålla goda kundrelationer
Hjälpa till med uppgraderingar, releaser av IT-lösningar och installationer
Bistå verksamheten med kunskap och problemlösning
Hantera ärenden gentemot extern IT-leverantör
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig digitalisering och vara med och genomföra den digitala transformationen. Du blir en del av ett engagerat team där utveckling, samarbete och förbättringsarbete står i fokus.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
Du har goda kunskaper om förvaltning av IT-system och en teknisk bakgrund som ger dig god förståelse för samverkan mellan olika system
Du har även kunskap om produktionsnära IT-miljöer och tekniker, exempelvis SCADA-system och kommunikationsprotokoll som Modbus
För rollen krävs erfarenhet av att arbeta i agila team samt god förståelse för agila arbetssätt, exempelvis planering, prioritering, uppföljning och kontinuerlig förbättring
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder och arbetssätt, exempelvis med planering, prioritering, uppföljning och kontinuerlig förbättring i team
Erfarenhet av informationssäkerhet och riskanalyser
God förmåga att utforma tekniska krav
God kännedom om förvaltningsmodeller och ramverk, till exempel ITIL, PM3 eller SAFe.Publiceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och självgående person med god analytisk förmåga, struktur och ett kommunikativt arbetssätt. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och bidra till framdrift i team, samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Annonsen kommer att vara publicerad under semesterperioden (vecka 29-33). Vi kommer därför att påbörja urval och återkoppling till sökande först efter semesterperioden.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 MÖLNDAL Arbetsplats
Koncernkontoret, Koncernstab digitalisering Kontakt
Enhetschef
Ulf Andersson ulf.s.andersson@vgregion.se 0735983461 Jobbnummer
9984340