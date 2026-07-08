Systemförvaltare elevregister
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2026-07-08
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning Gävles huvudkontor kallas för Skolkontoret och ligger centralt beläget i Gävle, precis intill Gävle Teater och lindarna vid Rådhusesplanaden. Här arbetar såväl ekonomer, HR, kommunikatörer och administratörer för att nämna några. Det är en arbetsplats som präglas av samarbete och arbetsglädje och kaffemaskinerna i Café Kantorn är en bra plats för småprat. Här finns allt ifrån små samtalsrum för de mindre mötena till större lokaler som samlar hela arbetslag. Som medarbetare på Utbildning Gävle och Skolkontoret blir du en viktig del i Gävle Kommuns mål: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare för elevregister kommer du att förvalta och utveckla vårt elevregisterssystem.
I rollen som systemförvaltare kommer du bland annat att:
• Ha kontakt med alla administratörer i Utbildning Gävles verksamheter och du kommer utbilda och ansvara för våra superanvändare.
• Ha kontakt med andra systemförvaltare, leverantören samt vår IT-avdelning.
• Hantera elev- och ekonomiadministration.
Du är en viktig del i skolval, framtagande av statistikunderlag och integrering mot andra system.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En examen i ekonomi, en examen i systemförvaltning eller en utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
• Arbetat med system i ekonomiadministration, erfarenhet av GDPR och informationssäkerhet.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Meriterande för tjänsten är:
• Att du har arbetat med administration av elevregister på övergripande nivå, gärna Edlevo.
• Att du är förtrogen med förskolan och skolans styrdokument.
För att lyckas i rollen har du:
• Förmågan att självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Du har god initiativförmåga.
• Förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter.
• Ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
• Förmågan att anpassa dig till olika situationer och förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Verksamhetsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Charlotte Franzén charlotte.franzen@gavle.se +4626179046 Jobbnummer
9997045