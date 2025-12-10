Systemförvaltare Databas och Linux med beställar- och utvecklingsfokus
2025-12-10
Vill du kombinera teknikdjup, samordning och utvecklingsdriv i en spännande roll? Som systemförvaltare med fokus på databaser, Linux och CI/CD får du driva både beställar- och utvecklingsfrågor, samtidigt som du arbetar nära vårt utvecklingsteam och leverantörer.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Exportkreditnämnden bidrar du till vårt uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.
Det här är en arbetsplats med samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter i en global miljö. På EKN får du möjlighet att utvecklas, utmanas och bidra med din kompetens
Vårt arbetsklimat präglas av engagemang och kundfokus. Här välkomnas du av 170 erfarna kollegor, som drivs av att möjliggöra fler och säkra exportaffärer och att göra svåra marknader tillgängliga för svenska företag.
Våra kontor är belägna centralt. Läs gärna mer om våra https://www.ekn.se/om-ekn/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig/.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som systemförvaltare ansvarar du för funktion, kvalitet och säkerhet i våra outsourcade databas- och serverdrifttjänster. Du säkerställer att leveranserna håller en hög standard genom kontinuerlig avtalsuppföljning och samordning med leverantörer. Parallellt är du motorn bakom vår CI/CD-infrastruktur - med ansvar för GitLab och tillhörande verktyg - vilket innebär att du både utvecklar, förvaltar och förbättrar tekniska flöden för våra utvecklingsteam.
I rollen är du också den naturliga kontaktpersonen för utvecklingsteamet och stöttar med felsökning, optimera deploymentprocess, release och tekniska utmaningar. Samarbete och kunskapsdelning är centrala och du kommer att arbeta i nära dialog med både kollegor och leverantörer.
Ditt framtida team
IT-enheten på EKN ansvarar för användarsupport, drift och förvaltning av IT-system. Här arbetar specialister och generalister sida vid sida med konsulter och underleverantörer för att verksamheten och användarna alltid ska ha en fungerande IT-miljö. Arbetet sker såväl operativt som strategiskt och ofta i projektform. På Operationsteamet arbetar idag fem medarbetare och hela teamet består av ca 10 medarbetare inklusive konsulter.
Jag som blir din närmaste chef heter Magnus och är IT-chef för ett team präglat av högt engagemang, lösningsfokus och starkt samarbete. Våra regelbundna medarbetarundersökningar påvisar att vi trivs bra, har ett högt engagemang och ett högt förtroende för varandra.
Vi söker dig som är prestigelös, gillar att samarbeta och uppskattar friheten att driva saker självständigt - alltid med oss andra som stöd. Hoppas du vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-12-10Bakgrund
Vi söker dig som har:
- en relevant akademisk utbildning alternativt motsvarade förvärvad erfarenhet som EKN bedömer som likvärdig
- starkt intresse för att förändra, förbättra och automatisera arbetssätt, gärna genom AI eller andra moderna verktyg
- gedigen erfarenhet av databaser särskilt Oracle och Linux-system, gärna även CI/CD-infrastruktur särskilt GitLab och Central loggplattform
- vana av att samarbeta med och stötta utvecklingsteam i tekniska frågor.
- stark teknisk bakgrund och förmåga att utföra tester, felsökningar och laborera med nya lösningar.
- erfarenhet av systemförvaltning och kravställning
- erfarenhet av att arbeta med outsourcade IT-tjänster, inklusive avtalsuppföljning och beställningar.
- Starkt säkerhetsfokus och vilja att utveckla processer för trygg och stabil IT-drift.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av andra databaser som MS-SQL m.flDina egenskaper
Vi söker dig som har en stark teknisk kompetens och intresse för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Du bidrar gärna med att tänka nytt, är kommunikativ, prestigelös och samarbetsinriktad samt trivs med att arbeta nära både kollegor och leverantörer samt att dela med dig av din kunskap.
Du driver och tar ansvar för både teknisk utveckling, avtalsuppföljning och dokumentation samt har ett starkt säkerhetsfokus. Du har ett kreativt tankesätt som gör att du hittar nya arbetsmetoder och lösningar i syfte att utveckla verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Stockholm.
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor som du svarar på i samband med att du skickar in din ansökan. Dina svar kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan komma att tillämpas i rekryteringen likaså provanställning.
Vi ser gärna att din ansökan är på svenska.
För mer information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Lundqvist, IT-chef. Frågor om anställningsvillkor besvaras av Johanna Vikman, HR-specialist, facklig representant är Philip Bergling. Samtliga nås på telefon 08-788 00 00.
Sista ansökningsdag är den 2026-01-08
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss säljsamtal gällande rekryteringslösningar och annonseringskanaler, då vi har valt samarbetspartners för denna rekrytering.
Om EKN
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering, genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
