Systemförvaltare/Business Analyst till Finansinspektionen
2026-05-04
Är du intresserad av att arbeta med It- och verksamhetsutveckling inom finansområdet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!.
Om jobbet
Som Business analyst på enheten Verksamhet och förvaltning inom avdelningen Systemutveckling på verksamhetsområde It har du en nyckelroll i förvaltningen av FI:s it-stöd för tillståndshantering. Du ansvarar initialt för att systemen fungerar och utvecklas i linje med verksamhetens behov. Ditt fokus ligger på verksamhetsperspektivet, samtidigt som du använder din tekniska förståelse för att skapa helhetslösningar.
Du är aktiv i både förvaltning och nyutveckling av systemen och bidrar till att behov omvandlas till effektiva och hållbara it-lösningar. En viktig del av ditt uppdrag är att ta fram och genomföra interna utbildningar, så att kunskapen om systemen är hög och väl förankrad i hela organisationen.
I ditt dagliga arbete samarbetar du tätt med assistenter, jurister och systemutvecklare, där du fungerar som en sammanhållande länk mellan olika kompetenser. Tillsammans säkerställer ni att verksamhetens krav realiseras på bästa möjliga sätt. Du bidrar även till den övergripande verksamhetsutvecklingen, bland annat genom att ta fram och vidareutveckla process- och rutinbeskrivningar.
Rollen innebär ett nära samarbete med kravanalytiker, produktägare och verksamhetsområde It, samt ett ansvar för support - både internt och externt. Genom ditt engagemang och din helhetssyn bidrar du till stabila, användarvänliga och verksamhetsnära it-stöd som gör verklig skillnad.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har erfarenhet av att ta fram och hantera krav för systemstöd för ärendehantering och/eller verksamhetsprocesser eller annan erfarenhet som kan anses likvärdig, speciellt inom myndighet
har erfarenhet som Business analyst
har kunskap om Processmodellering och Informationsmodellering
har erfarenhet av agilt arbete
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
har minst ett par års erfarenhet av kravhantering inom Pega.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av ärendehanteringssystem inom myndighet
har en förmåga att översätta verksamhetens behov i processflöden
har erfarenhet av tillståndshantering inom finansiell sektor, speciellt inom Pega
har kunskap om Scaled Agile Framework
har erfarenhet av constellation Pega
har en Pega Business Analyst certifiering
har kunskap om UX.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Ann-Sofie Andersson, Enhetschef, 08-408 98821
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
