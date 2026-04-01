Systemförvaltare
Karlstads Energi AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-04-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Energi AB i Karlstad
Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning - och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad - i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!
Beskrivning
Vill du vara med och driva hållbar förändring? Bli vår Systemförvaltare på Karlstads Energi!
Är du redo att ta nästa steg i karriären och arbeta i en bransch som inte bara pratar om hållbarhet - utan lever det varje dag? Hos oss på Karlstads Energi blir du en nyckelspelare i en verksamhet som formar framtiden genom smarta, hållbara lösningar.
Som systemförvaltare hos oss är du en viktig kugge i maskineriet. Du kommer inte bara säkerställa att våra system fungerar smidigt - du blir en del av vårt arbete att driva digital utveckling som stärker både verksamheten och vår hållbara agenda. Här på Karlstads Energi tror vi på att arbeta med kvalitet och att samtidigt ha roligt på jobbet.
På vår avdelning för ekonomi och administration samlas kompetens inom IT, upphandling och inköp, ekonomi och fastighetsfrågor. Tillsammans är vi en stark gemenskap som stöttar och inspirerar varandra för att nå gemensamma mål. Vi tror på att utvecklas tillsammans - genom samarbete, innovation och att ta vara på varandras unika erfarenheter.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en arbetsplats där hållbarhet och teknisk innovation går hand i hand. Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare på Karlstads Energi blir du en viktig del av vår resa mot en mer hållbar framtid. I din roll ansvarar du för att några av våra verksamhetskritiska system, däribland BFUS - vårt kundinformations- och faktureringssystem, samt Fetchplanner - ett verksamhetssystem för våra miljötjänster, ska fungera smidigt och utvecklas i linje med våra strategiska mål. I rollen blir du en teknisk expert och en ovärderlig samarbetspartner för våra avdelningar och affärsområden. Genom ett tätt och löpande samarbete säkerställer du att systemen möter verksamhetens behov samtidigt som du driver initiativ som effektiviserar processer, stärker vår hållbarhetsagenda och rustar oss för framtidens utmaningar. En viktig del i detta är att ge systemanvändarstöd och fungera som kontaktpunkt när frågor eller behov uppstår.
Din vardag kommer att präglas av ett kontinuerligt arbete med att utveckla, förvalta och förbättra våra befintliga processer samt att leda projekt för implementering av nya system och tekniska lösningar. Genom din expertis i våra olika system, spelar du en avgörande roll i att optimera våra arbetsflöden och säkerställa att vi håller oss i framkant när det gäller både teknik och vår hållbarhetsagenda. Du fungerar även som kontaktperson mot externa leverantörer och en del av ditt uppdrag handlar om att stötta och utbilda kollegor inom ditt område, vilket stärker både användarkompetensen och kvaliteten i våra arbetssätt. Samtidigt bär du ett viktigt ansvar för systemens säkerhet och hanteringen av behörigheter, vilket gör dig till en garant för att vår information och våra digitala resurser skyddas. Med ett aktivt öga på den tekniska utvecklingen och innovationer säkerställer du att vi alltid ligger steget före när det gäller att utveckla och förvalta lösningar som gynnar både kunder, verksamheten och miljön.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom IT, systemvetenskap eller annan relevant inriktning. Du har några års erfarenhet inom IT eller systemförvaltning, och det är meriterande om du har arbetat med system och projekt i tidigare roller. För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en stark vilja och ett driv att utveckla lösningar som möter
verksamhetens behov och bidrar till vår hållbarhetsresa. Din erfarenhet kombinerat med ditt engagemang gör dig till en värdefull del av vårt team och vår framtid.
Vi ser att du trivs i en dynamisk roll där din drivkraft, kommunikativa förmåga och strukturerade arbetssätt får lysa. Du besitter en god problemlösningsförmåga och trivs med att handleda andra med hjälp av pedagogiska hjälpmedel. Här får du chansen att göra verklig skillnad, både för vårt samhälle och för kommande generationer.
Hos oss får du möjligheten att kombinera din tekniska kompetens med ett starkt hållbarhetsfokus.
Genom ditt arbete kommer du att göra skillnad - både för vår organisation och våra kunder. Låter det som något för dig? Välkommen att söka och bli en del av Karlstads Energi - där varje dag är ett steg mot en mer hållbar morgondag.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol-och drogtest vid nyanställning.
Vid intervju krävs uppvisande av giltig legitimation.
Vi kommer att läsa ansökningar löpande och göra urval under hela ansökningsperioden.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KEN/2026:167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi AB
(org.nr 556071-6085) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Forsgren 0545402685 Jobbnummer
9831656