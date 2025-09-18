Systemförvaltare
2025-09-18
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!

Som systemförvaltare arbetar du på enheten för IT-och digitaliserings inom Landskrona Omsorg.
Som systemförvaltare arbetar du på enheten för IT-och digitaliserings inom Landskrona Omsorg. Vi driver den digitala transformationen och ser till att våra verksamhetssystem på ett säkert och effektivt sätt stödjer både medarbetare och invånare, inom såväl omsorgsförvaltningen som Landskrona Omsorg. Rollen innebär ett särskilt fokus på system inom välfärdsteknik, men du kommer även arbeta med andra system och vara delaktig i utvecklingsprojekt, exempelvis implementering av AI-lösningar och automatisering.
Du ansvarar bland annat för:
• Administration, drift och livscykelhantering av verksamhetssystem
• Strategisk utveckling och innovation inom systemförvaltning
• Deltagande i projekt för införande och vidareutveckling av digitala lösningar, inklusive AI-initiativ
• Avtalsuppföljning och leverantörssamverkan
• Dokumentation, användarstöd och framtagande av utbildningsmaterial
• Behörighetsstyrning, dataskydd och säkerhetsrutiner enligt GDPR och NIS2
• Informationsklassning, dataanalys och rapportframtagning
• Testledning och kvalitetssäkring vid systemuppgraderingar
Du är också en viktig kontaktperson för IT-service när det gäller digital arbetsmiljö, utrustning och support. Då digitalisering är i ständig utveckling kan även andra arbetsuppgifter förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
För att lyckas i rollen ser vi att du har en högskoleutbildning inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du har arbetat med systemförvaltning tidigare och har en god förståelse för digitala ekosystem och moderna IT-miljöer. Eftersom vi arbetar i molnbaserade plattformar som Microsoft 365 är det viktigt att du känner dig trygg i den miljön. Du behöver också kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av välfärdsteknik eller journalsystem inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Har du dessutom kunskap om informationssäkerhet, dataskydd (GDPR, NIS2) eller behörighetsstyrning är det ett plus. Även erfarenhet av AI-stöd, dataanalys, automatisering eller projektledning är värdefullt, liksom vana av att samarbeta med leverantörer och följa upp avtal.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med en pedagogisk förmåga som gör att du kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt. Du tar gärna initiativ, driver utveckling framåt och har ett stort intresse för digitalisering och hur teknik kan göra vardagen bättre för både medarbetare och invånare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och möta människor med trygghet och respekt.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under annonseringstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
