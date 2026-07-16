Systemförvaltare
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2026-07-16
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Ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet ansvarar för universitetets ekonomistyrning, redovisning och ekonomiadministrativa processer samt systemförvaltning.
Vi söker nu en erfaren systemförvaltare som vill ha en viktig roll i utvecklingen av universitetets ekonomisystem. Du fungerar som länken mellan verksamhetens behov, systemens möjligheter och det förändringsarbete som krävs för att utveckla och effektivisera ekonomiadministrativa processer. Arbetet sker i nära samverkan med dina kollegor, IT-avdelningen och systemleverantörer.
Vi befinner oss i ett utvecklingsskede med ökad digitalisering och en kommande upphandling av nya ekonomiadministrativa system, där du får möjlighet att bidra både i det dagliga arbetet och i större förändrings- och utvecklingsinitiativ.
Mer information om oss finns på: Ekonomiavdelningen.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att utveckla och förbättra systemstödet för universitetets ekonomiprocesser. Du fungerar som ett kvalificerat stöd i frågor som rör ekonomisystemet och bidrar till att fånga upp behov och omsätta dem till hållbara och effektiva lösningar.
Rollen innebär många kontaktytor och du fungerar som en länk mellan Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen och systemleverantörer. Med din förståelse för både ekonomiprocesser och systemstöd bidrar du till att utveckla arbetssätt, förbättra användningen av systemen och skapa verksamhetsnytta.
Stockholms universitet arbetar aktivt med att digitalisera och automatisera sina processer, där du bidrar i det löpande arbetet.
Ekonomiavdelningen ansvarar idag för ekonomisystemet Raindance och upphandlingssystemet Kommers eLite. Universitetet står inför en kommande upphandling av nya ekonomiadministrativa system, där du kommer att vara delaktig.
Du kommer att
arbeta med systemförvaltning och utveckling av ekonomiadministrativa system
fånga upp verksamhetens behov och omsätta dem till förbättringar i systemstöd
bidra till utveckling av ekonomiadministrativa system och tillhörande processer
dokumentera incidenter, rutiner och arbetssätt i systemet
samverka med IT-avdelningen och systemleverantörer i frågor som rör utveckling och förändring
ge användarstöd och genomföra utbildningar inom ditt ansvarsområde
delta i testning och kvalitetssäkring i samband med systemförändringar och nya funktioner
delta i samverkansgrupper internt och externt vid behovKvalifikationer
Du kan till exempel ha arbetat som systemförvaltare, affärssystemkonsult, applikationsansvarig, systemekonom eller i en annan roll där du kombinerat arbete med ekonomiprocesser, systemstöd och verksamhetsutveckling.
Du har en god förståelse för hur ekonomisystem kan stödja verksamheten och motiveras av att utveckla både systemstöd och arbetssätt i nära samverkan med användare, IT och andra intressenter.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, IT eller systemvetenskap, eller motsvarande förvärvad kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete med ekonomiprocesser i kombination med systemstöd.
Erfarenhet av ekonomiadministrativa system.
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer eller komplexa verksamheter.
Förståelse för hur ekonomisystem kan stötta verksamhetsutveckling och effektivisering.
Förståelse för verksamhetsprocesser och ett strukturerat arbetssätt.
Förmåga att analysera behov och omsätta dessa till krav eller förbättringar.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av liknande roll inom offentlig sektor, exempelvis universitet, högskola eller myndighet.
Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Raindance eller motsvarande ERP-system.
Erfarenhet av upphandlingssystem, exempelvis Kommers e‐lite.Dina personliga egenskaper
Du har ett intresse för hur system kan användas för att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser.
Du är lyhörd och möter människor på ett positivt sätt.
Du är samarbetsinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med olika delar av verksamheten.
Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagarens behov och förutsättningar.
Du har en god analytisk förmåga och kan omsätta verksamhetens behov till konkreta förbättringar.
Du tar ansvar för ditt arbete, driver frågor framåt och trivs i en roll där du får bidra till utveckling.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av ekonomichef Agneta Pantzare, tfn 08-16 19 17, agneta.pantzare@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Ekonomiavdelningen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Ekonomiavdelningen Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
10003969