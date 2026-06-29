Systemförvaltare
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu systemförvaltare till vår registratur och arkivverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemförvaltare tillhör du Enheten för informationsförvaltning på Avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten ansvarar för att upprätthålla en effektiv och rättssäker hantering av allmänna handlingar i enlighet med lag, förordning och interna bestämmelser. Enheten utgörs idag av myndighetens registratorer och arkivarier. Vi befinner oss just nu i en mycket spännande tid, då vi är i införandefasen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. För att säkra en framgångsrik implementation och kontinuerlig förvaltning och utveckling behöver vi därför förstärka enheten med verksamhetsnära systemförvaltare.
I din roll som systemförvaltare är du drivande i att myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem uppfyller de interna och externa verksamhetsmässiga krav som ställs på systemet, att systemet utvecklas och förvaltas på ett sådant sätt att det utgör ett modernt och välfungerande stöd för verksamheten. Då systemet är relativt nytt kommer en del arbete ligga i att implementera en systemförvaltningsstruktur och sedan leda denna framåt. Du verkar projektledande i utvecklingsområden som uppmärksammas och har en nära dialog med systemtekniker samt systemanvändare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Förvaltning och utveckling av dokument- och ärendehanteringssystem
• Driva/projektleda förändringsbehov och förvaltningsaktiviteter, såsom implementation av nya ärendeflöden
• Agera stöd och support till myndigheten samt genomföra användarutbildningar
• Planering och testning inför uppgraderingar
• Hanterar systembehörigheter
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT/systemvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant alternativt likvärdiga kunskaper förvärvad på annat sätt
Erfarenhet av systemadministration eller systemförvaltning av dokument- och/eller ärendehanteringssystem alternativt erfarenhet av förvaltning av liknande system som ger dig likvärdiga förutsättningar
Erfarenhet av att koordinera och hålla i utbildningar i mindre och större format på ett pedagogiskt sätt
Erfarenhet av att leda projekt och uppdrag
Erfarenhet av koordinering/samverkan mellan systemanvändare och systemtekniker
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
• Arbetat som systemförvaltare eller systemadministratör för dokument- och ärendehanteringssystem i offentlig förvaltning särskilt inom försvarssektorn
• Erfarenhet av införande av nya system
• Erfarenhet av att ge användarstöd och support i en större organisation
• Arbetat med testning av system
• Arbetat med förändringsledning.
• God kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Utvecklingsorienterad – Har lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Driver och implementerar förändring samt har ett problemlösande tillvägagångssätt.
Helhetssyn – Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 xx xx. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-26.
Referensnummer 2026FRA1056-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1056-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Verksamhetsstöd Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9982365