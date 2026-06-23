Systemförvaltare
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2026-06-23
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I denna roll spelar du en viktig roll inom kommunledningsstaben. Vårt uppdrag är att leda och stödja kommunens utveckling. Vi skapar förutsättningar för våra verksamheter att nå sina mål.
Vill du arbeta nära verksamheten och säkerställa att IT‐system fungerar, utvecklas och skapar nytta i vardagen? Vi söker en systemförvaltare som trivs i en roll där du tar ansvar, driver arbete framåt och får saker att hända. Hos oss ligger fokus på förvaltning, kvalitet och förbättring.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare arbetar du operativt med ett eller flera system genom hela förvaltningsprocessen.
Du blir en viktig del i att säkerställa stabila och ändamålsenliga system, exempelvis inom områden som ERP, Hypergene och Proceedo, där du kombinerar teknisk förståelse med verksamhetsnytta. Vi arbetar strukturerat enligt en förvaltningsmodell och använder Jira som stöd i planering, uppföljning och prioritering av arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förvalta, förbättra och vidareutveckla system (t.ex. ERP, Hypergene och Proceedo) utifrån verksamhetens behov.
• Säkerställa stabil drift, kvalitet och användbarhet.
• Arbeta med test, uppgraderingar och förändringar.
• Hantera och följa upp ärenden, förändringar och förbättringar i Jira.
• Följa upp incidenter, avvikelser och förbättringsbehov.
• Delta i och driva förbättringsinitiativ från idé till genomförande.
• Samverka med verksamhet, leverantörer och andra ITfunktioner.
• Ställa krav på och följa upp leverantörer.
• Dokumentera arbetssätt, förändringar och lösningar.
• Bidra till och arbeta enligt vår förvaltningsmodell och gemensamma arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av systemförvaltning eller liknande arbete.
• God teknisk förståelse för ITsystem och systemmiljöer, hur de är uppbyggda och samverkar.
• Erfarenhet av test, kvalitetssäkring eller förändringshantering.
• Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera ditt arbete.
• Erfarenhet av samarbete med flera olika roller (verksamhet, IT, leverantörer)
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete enligt förvaltningsmodell.
• Erfarenhet av att arbeta i Jira eller liknande verktyg.
• Erfarenhet av kravställning och leverantörsstyrning.
• Erfarenhet från offentlig verksamhet.
• Kunskap inom informationssäkerhet eller ITsäkerhet.
Du trivs i en roll där du växlar mellan teknik, verksamhet och människor och där du får kombinera struktur med handling.
Vi är ett team som värdesätter samarbete, ansvar och ett prestigelöst förhållningssätt och vi lägger stor vikt vid att du passar in i gruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
I Skövde kommun finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Funktion ekonomi Kontakt
Enhetschef
Malin Markebro malin.markebro@skovde.se 0500-49 84 40 Jobbnummer
9974176