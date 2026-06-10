Systemförvaltare
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2026-06-10
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I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Rollen som systemförvaltare är en del av socialförvaltningens centrala administration och verkar även nära staben i ett brett kunskapsfält utifrån en helhetssyn.
Samverkan sker med ytterligare en systemförvaltare samt verksamhetsutvecklare. Arbetet innefattar samarbete med socialförvaltningens olika verksamheter samt kollegor i kommunens andra förvaltningar, bl a IT-avdelning.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som systemförvaltare ingår ansvar för bl a verksamhetssystemen Lifecare och Phoniro. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat first-line support, användarstöd, information och utbildning till systemens användare. Uppdraget utgår från kommunens systemförvaltningsmodell.
Vidare ingår att ta fram pedagogiska manualer och utbildningsmaterial samt att ansvara för underhåll och konfigurering av systemen. Rollen omfattar även utveckling och förändringsarbete i befintliga system, implementering av nya system och funktioner samt integrationer med andra system.
Som systemförvaltare bidrar man också till förvaltningens kvalitetsutveckling genom att ta fram statistik, rapporter och beslutsunderlag.Kvalifikationer
Vi värdesätter kompetens och erfarenhet framför en specifik utbildningsbakgrund. Du kan exempelvis ha en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller ett närliggande område, men även gymnasial utbildning inom olika inriktningar kan vara relevant.
Det viktigaste är att du har tillägnat dig den kompetens som krävs för rollen och har ett intresse för verksamhetssystem och digitala arbetssätt. Kompetensen kan ha förvärvats genom utbildning, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa.
Erfarenhet från vård och omsorg eller kommunal socialtjänst, samt intresse för verksamhetssystem, användarstöd, systemförvaltning eller verksamhetsutveckling, är meriterande. Erfarenhet av verksamhetssystemen Lifecare och Phoniro är en fördel.
Rollen kräver god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska samt förmåga att skapa goda relationer. Stor vikt läggs vid pedagogiskt förhållningssätt, servicekänsla, initiativförmåga, självständighet och ett professionellt bemötande.
B-körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Ansök senast: 2026-06-30.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 80 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Mats Jonsson mats.jonsson@soderkoping.se +4612118409 Jobbnummer
9957293