Systemekonom till SiS
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Bankjobb / Solna Visa alla bankjobb i Solna
2026-06-29
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.
Vill du vara med och utveckla ekonomisystem, processer och digitala arbetssätt i en samhällsviktig myndighet? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en systemekonom som vill vara med och utveckla våra ekonomisystem, integrationer och arbetssätt. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan ekonomi, system och verksamhetsutveckling – och som vill skapa smartare, mer automatiserade och datadrivna ekonomiska flöden. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som systemekonom på SiS får du en central roll på ekonomi- och planeringsavdelningen, där du arbetar med att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra ekonomisystem och ekonomiadministrativa processer. Rollen omfattar både utvecklingsarbete och löpande systemförvaltning, med fokus på att skapa effektiva, säkra och ändamålsenliga flöden. Den passar dig som vill kombinera tekniskt systemintresse med ekonomisk kompetens och som drivs av att förbättra, förenkla och skapa stabila arbetssätt. Vi arbetar främst i Unit4, ERP/Agresso, Visma Proceedo och Hypergene.
Din roll blir att fungera som en central länk mellan ekonomi, IT, systemleverantörer och verksamhet, exempelvis genom kravställning. I din roll behöver du både förstå ekonomiska processer och kunna översätta behov till välfungerande systemstöd, tydliga krav och effektivare arbetssätt.
Du kommer tillhöra sektionen för ekonomi men även samarbeta med kollegor från hela ekonomi- och planeringsavdelningen och övriga huvudkontoret, till exempel med systemstöd och rådgivning vid bokslut, budgetarbete, uppföljning, rapportering och olika projekt. KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller annan utbildning som SiS bedömer relevant
Flerårig erfarenhet av arbete som systemekonom, systemförvaltare eller motsvarande roll med koppling till ekonomisystem
Erfarenhet av Unit4 ERP/Agresso eller annat större ekonomisystem
Erfarenhet av att utveckla eller förbättra processer, systemstöd eller informationsflöden inom ekonomi
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Förståelse för statlig redovisning, anslagsredovisning och ekonomiadministrativt regelverk
Erfarenhet av Visma Proceedo eller andra system för inköp och fakturahantering
Erfarenhet av digitalisering samt att utveckla eller förbättra integrationer mellan ekonomisystem och andra verksamhetssystem
Erfarenhet av att arbeta med BI-system som exempelvis Hypergene eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta som redovisningsekonom eller med kvalificerade ekonomiadministrativa processer
Erfarenhet av kravställning vid upphandling, systemutveckling eller förändringsprojekt
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och har god förståelse för ekonomiska processer. Du tycker om att arbeta nära både system och människor, och har förmåga att översätta verksamhetens behov till fungerande systemlösningar och tydliga arbetssätt. Du är strukturerad och noggrann, men också utvecklingsorienterad och nyfiken.
För att lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan detaljer och helhet. Du behöver förstå hur en inställning, integration eller förändring påverkar hela ekonomiflödet, från registrering och attest till redovisning, uppföljning och rapportering. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och kan ge stöd till användare med olika grad av systemvana. Eftersom du kommer att hantera känslig information behöver du också ha ett starkt säkerhets- och sekretessmedvetande.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattning: Ekonom.
Som statligt anställd har du generösa semestervillkor, bra pensionsavtal och kompensation för förlorad inkomst i samband med föräldraledighet och sjukskrivning. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-07-26.
I samband med ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar är en del av urvalsarbetet och frågorna är kopplade till kravprofilen som står i annonsen.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontakt
Petra Andersson Hallberg, Sektionschef, 010 453 43 65
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010 453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S, 010 453 40 68
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010 453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9982725