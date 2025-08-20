Systemdrifttekniker IT
2025-08-20
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad och engagerad systemdrifttekniker till vårt team på Infrastruktur i Kalmar kommun, är du vår nästa medarbetare?
Som systemdrifttekniker hos oss arbetar du i ett team på 20 personer som tillsammans arbetar med Kalmar kommuns basinfrastruktur så som server, lagring, katalogtjänst, SQL-servrar, nätverk och klienthantering. Vi ansvarar också för systemdriften för ett antal verksamhetsstödsystem. Verksamhet IT arbetar enligt ramverket ITIL, främst med processerna Incident, Service Request, Change och Problem. För de verksamhetsstödsystem som finns inom kommunen ska förvaltning, utveckling och drift hanteras enligt vår samverkansmodell.
Arbetet som systemdrifttekniker betyder att du kommer ansvara för driften av ett antal verksamhetsstödssystem. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Förvaltningsledare IT, server/lagringstekniker, levarantör och verksamhet. Tillsammans med verksamheterna ansvarar du bland annat för att lägga upp årsplanering, hantera uppdateringar och felavhjälpningar för dina system
Vi erbjuder ett självständigt arbete och vi ser att du har kompetens att fatta egna beslut om åtgärder som rör de system som ingår i förvaltningsobjektet utifrån beslutade förvaltningsplaner och budget. Du kommer arbeta med uppgradering, underhåll, övervakning och felsökning av de system som ingår i objektet. I tjänsten ingår också uppsättning och driftsättning av nya system och vara tekniskt sakkunnig i införandeprojekt samt att vara behjälplig vid framtagande av förvaltningsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT med inriktning mot systemteknik eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi vill att du har dokumenterad kunskap om:
• Dokumenterad kunskap inom systemdrift.
• Dokumenterad kunskap om Windows server 2012r2 -2019.
• Dokumenterad kunskap om Active Directory.
• Dokumenterad kunskap om MS SQL.
• Dokumenterad kunskap om IIS server.
Det är meriterande om du har kunskap om
• ITIL
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem (ITSM)
• Det är också önskvärt att du har erfarenhet av arbete med drift av Windows server OS och nätverk.
Vi söker dig som är strukturerad och har ett systematiskt arbetssätt. Du är serviceinriktad och har ett intresse av problemlösning. Arbetet förutsätter att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra personer i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är stresstålig och har förmågan hantera flera pågående arbetsmoment samtidigt som du kan föra logiska och analytiska resonemang. Det är viktigt att du har bra kommunikationsförmåga, både i tal och skrift, och goda kunskaper i engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3 vilket innebär att registerkontroll med tillhörande säkerhetsintervju kommer att genomföras
Tjänsten kräver B-körkort.
Rekrytering sker löpande
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Ersättning
