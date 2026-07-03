Systemdrifttekniker
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Supportteknikerjobb / Kalmar Visa alla supportteknikerjobb i Kalmar
2026-07-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Vill du arbeta med IT som verkligen gör skillnad? Hos oss bidrar du till att samhällsviktiga system fungerar – varje dag. Vi söker nu en systemdrifttekniker till vårt infrastrukturtteam i Kalmar kommun.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team på cirka 20 personer och en större driftorganisation där vi tillsammans ansvarar för kommunens ITmiljö, inklusive infrastruktur, nätverk och verksamhetskritiska system. Våra lösningar är centrala för samhällsviktig verksamhet och ställer höga krav på tillgänglighet, säkerhet och stabil drift.
Vi arbetar i en modern Microsoftbaserad miljö och har ett nära samarbete med både leverantörer och andra kommuner, där vi delar erfarenheter och utvecklar gemensamma arbetssätt. Vår tekniska plattform spänner över både moderna lösningar som molntjänster, containerteknik och Microsoft Power Platform och en omfattande onpremmiljö där en stor del av våra system fortsatt driftas.
Den här rollen passar dig som uppskattar att arbeta i en hybridmiljö där traditionell stabil drift möter kontinuerlig utveckling och modernisering.
I rollen har du ansvar för drift och förvaltning av ett antal system och säkerställer att de fungerar stabilt, säkert och effektivt över tid. Du arbetar med hela livscykeln från planering och utveckling till löpande drift och förbättring.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Drift, övervakning och incidenthantering i en komplex ITmiljö
• Löpande förbättringsarbete och förändringshantering
• Samarbete med förvaltningsledning, kollegor, leverantörer och andra kommuner
• Deltagande i projekt och införande av nya lösningar
• Planering av förvaltning, uppdateringar och vidareutveckling
Du förväntas ta eget ansvar för dina system och bidra till helheten, samtidigt som du arbetar inom gemensamma arbetssätt och processer.
Efter en introduktionsperiod kan tjänsten även komma att ingå i en beredskapsfunktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av arbete inom systemdrift, gärna från en större organisation med komplexa ITmiljöer.
Det är viktigt att du:
• Är van att arbeta i en strukturerad driftorganisation
• Har förståelse för processer kring incident, förändring och förvaltning
• Trivs i samarbete med flera olika roller och funktioner
• Har erfarenhet av att hantera system med höga krav på tillgänglighet och stabil drift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Processramverk såsom ITIL
• Ärendehanteringssystem (ITSM)
• Moderna hybridmiljöer med inslag av molntjänster, exempelvis Microsoft Azure, SharePoint, containerteknik och Power Platform
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har en god analytisk förmåga och kan se helheten i komplexa system.
Du trivs i en miljö där samarbete är centralt och där du tillsammans med andra, både internt och mellan organisationer, bidrar till en stabil och säker ITleverans. Samtidigt kan du arbeta självständigt och driva dina frågor framåt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Rekrytering sker löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-12 Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Verksamhetschef IT
Anna Stålbrand Sundh anna.stalbrand-sundh@kalmar.se 0103520017 Jobbnummer
9990500