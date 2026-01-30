Systemarkitekt till cyberanläggningen Crate
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du bidra till att utveckla en av Europas största cyberanläggningar? Känner du dig hemma i virtualiserade miljöer och triggas du av att få använda din kunskap för att stärka Sveriges förmåga att hantera cyberhot? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vid FOI i Linköping finns en av Europas första och största cyberanläggningar - en simuleringsanläggning där IT- och OT-miljöer integreras i olika cybersäkerhetsscenarier. Syftet är att tillhandahålla en kontrollerad miljö för cyberövning och för experimentell forskning på cyberhot.
Som systemarkitekt hos oss arbetar du framför allt med miljö- och verktygsutveckling i cyberanläggningen och med utvärdering av tekniker och system. Du ges möjlighet att bidra i hela kedjan från kravinsamling och prototypning för både interna och externa intressenter till skarp implementation. Du kommer att arbeta med Linux/Windows-baserade IT-system som i hög utsträckning är virtualiserade och du kommer att bidra till utveckling och automatisering som stödjer ett effektivt användande av anläggningarna. Du kommer att arbeta nära våra cyberförsvarsforskare för att utveckla och exekvera scenarion och applikationer för experiment och övningar.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten cyberanläggningsteknik som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Verksamheten syftar till att utveckla plattformen Crate, ett ramverk och en infrastruktur för cyberanläggningar. Forskning och tillämpning inriktar sig mot tekniker och infrastruktur med ett starkt fokus mot automatisering. Enheten instansierar, driftar och förvaltar också instanser av Crate som nyttjas för övning, försök och experiment.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik eller informationsteknik, alternativt har på annat sätt skaffat dig färdigheter som FOI bedömer likvärdiga
goda kunskaper inom flera programmeringsspråk
goda kunskaper i svenska
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående, strukturerad och har hög problemlösande analysförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av automatisering
Erfarenhet av att arbeta i och med simuleringsmiljöer
Erfarenhet av att arbeta med användarkrav i komplexa tekniska system
Erfarenhet av att arbeta med ansible
Erfarenhet av tekniskt forskningsarbete
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 27 februari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pauline Ärlebäck. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: pauline.arleback@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Pauline Ärlebäck 013-37 80 00 Jobbnummer
9713722