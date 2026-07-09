Systemarkitekt
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en självgående och samarbetsinriktad senior systemarkitekt med gedigen erfarenhet inom området. I rollen ansvarar du för tilldelade arbetsuppgifter, följer överenskomna planer och riktlinjer samt använder din kompetens och erfarenhet för att hantera komplexa frågeställningar och områden där förutsättningarna kan vara otydliga.
Som en del av arkitekturteamet kommer du att bidra till att definiera heltäckande lösningar för driftsättning (end-to-end deployment). Du samarbetar nära arkitekter och intressenter inom produktion, eftermarknad och utveckling för att analysera verksamhets- och teknikbehov, ta fram tekniska koncept, säkerställa godkännande i relevanta beslutsforum samt dokumentera konceptarbete och beslut för framtida referens.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Kandidatexamen eller masterexamen inom elektroteknik, elektronik, fordonsteknik eller annat relevant område.
Djupgående kunskap och praktisk erfarenhet av mjukvarunedladdning, uppkoppling (connectivity) och tjänster för tillgänglighet (uptime), antingen ur ett ombord- eller offboardperspektiv.
Mycket god förståelse för Remote Software Download, inklusive trådlös överföring (Over-the-Air/OTA), uppkopplingstjänster och relaterade funktioner, samt erfarenhet av tillhörande ombord- och offboardsystem.
Minst tolv års relevant yrkeserfarenhet och erkänd expertkompetens inom ditt specialistområde.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Göteborg (visa karta
)
145 84 GÖTEBORG Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9997985