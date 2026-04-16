Systemansvarig till Folktandvården Skåne, Lund
2026-04-16
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi en systemansvarig för våra digitala tandvårdssystem.
Folktandvården Skåne befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ambitiösa mål för framtiden. Enligt Bolagsstrategi 2040 ska vi bli branschens bästa arbetsgivare, skåningarnas förstahandsval och en innovativ framtidsaktör, med digitalisering som en av våra viktigaste möjliggörare.
Rollen är en del av digitaliserings- och IT-avdelningen och har ett nära samarbete med vårdutvecklare, som ansvarar för de kliniska behoven och verksamhetsprioriteringarna. Du ansvarar för den tekniska förvaltningen, leverantörsstyrningen och kvalitetssäkringen. Tillsammans säkerställer ni att verksamhetens behov och kliniska krav omsätts i stabil, säker och ändamålsenlig IT-funktionalitet.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utveckla och underhålla förvaltningsplaner samt taktiska roadmaps för journal- och röntgensystem. Tillsammans med vår vårdutvecklare omvandlar du verksamhetens behov till tydliga, prioriterade utvecklingskrav. Du säkerställer att systemen uppfyller verksamhetens krav på funktionalitet, användbarhet och patientsäkerhet. Som systemansvarig är du en kravställande part gentemot systemleverantörer och följer upp leveranser, kvalitet och SLA. Du driver en strukturerad dialog med leverantörer för att hantera incidenter, utveckling och långsiktig systemförvaltning. Ansvar för avtalsefterlevnad och kontinuerlig taktisk uppföljning ingår också i rollen.
Vidare leder och samordnar du driftnära frågor såsom incidenthantering, felutredning och systemstabilitet samt planerar, koordinerar och utvärderar interna system-, integrations- och acceptanstester. Du planerar och genomför också systemreleaser med minimal påverkan på klinisk drift. I rollen säkerställer du en effektiv samverkan mellan IT-drift, förvaltning och klinisk verksamhet samt fungerar som en teknisk kontaktpunkt och bidrar med IT-perspektiv i förändringsarbete och verksamhetsdialoger.
Placeringsort för tjänsten är på vårt huvudkontor i Lund.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du behöver vara en trygg och driven specialist som kan navigera obehindrat mellan taktisk planering och operativa detaljer. Du trivs med att skapa ordning och struktur, arbetar gärna proaktivt och har lätt för att skapa engagemang hos andra. Vidare är du kommunikativ, lyhörd och trygg i att bygga relationer. Du behärskar att översätta tekniska resonemang till verksamhetens språk - och omvänt - och använder din pedagogiska förmåga för att skapa förståelse och framdrift i förändringsarbete.
När det kommer till de formella kraven söker vi dig som har relevant akademisk utbildning inom IT eller systemvetenskap alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har också flerårig erfarenhet som systemansvarig, systemförvaltare, IT-kravställare eller motsvarande samt har erfarenhet av leverantörsstyrning. Därtill har du god förståelse för testledning och kvalitetssäkring av mjukvaruleveranser. För tjänsten krävs även goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda förvaltningsprocesser och strukturerade arbetssätt inom IT-förvaltning.
• Arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården eller tandvården samt förståelse för regelverk som PDL och GDPR.
• Erfarenhet av eller certifieringar inom förvaltningsramverk (exempelvis pm3 och ITIL) och testramverk (exempelvis ISTQB).
• Erfarenhet av att leda eller medverka i digitala förändringsinitiativ i nära samarbete med verksamheten.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318530".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Vävaregatan 21 (visa karta
)
222 36 LUND
Folktandvården
Ulrica Alriksson-Sanell, Vision 0722-188395
9857452