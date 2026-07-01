Systemanalytiker inom CAD och Electronics Development Applications
Poolia AB / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2026-07-01
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Vill du vara med och forma framtidens CAD- och elektroniklösningar?
Vi söker nu en driven och strukturerad systemanalytiker till ett spännande konsultuppdrag inom Electronics Development Applications. Uppdraget passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, användare och teknik, och som vill bidra till utvecklingen av innovativa och effektiva lösningar inom bland annat EL-kablagesystem.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med start 1 oktober 2026 och sträcker sig till 30 september 2027. Arbetet sker i hybridform med placeringsort i Stockholm, Göteborg eller Huskvarna. Resor kan förekomma.
Om rollen
I rollen som systemanalytiker kommer du att arbeta nära användare, intressenter och tekniska team för att identifiera behov, analysera krav och bidra till lösningar inom elektriska system och CAD-applikationer. Du blir en viktig länk mellan verksamhet och teknik och arbetar både strategiskt och operativt med kravställning, dokumentation och systemutveckling.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta att:
Samarbeta med användare och intressenter för att identifiera och dokumentera behov
Analysera och översätta användarbehov till tydliga kravspecifikationer
Utvärdera och rekommendera lösningar för elektriska system
Bidra till utveckling av testplaner och genomförande av systemtester
Dokumentera systemarkitektur, processer och arbetssätt
Arbeta tvärfunktionellt i nära samarbete med olika avdelningar och tekniska funktioner
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av systemanalys och kravställning. Du har god förståelse för elektriska system och applikationer samt ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i dialogen med både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
Du trivs i en miljö där samarbete, pragmatism och utveckling står i fokus, och du har förmåga att omsätta komplexa behov till konkreta och användbara krav.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av systemanalys och kravställning
Kunskap om elektriska system och applikationer
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av CAD-applikationer eller utvecklingsnära systemmiljöer
Erfarenhet av arbete i komplexa tekniska verksamheter.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8001657-2080503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9987497