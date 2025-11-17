Systemadministratör Linux - Nivå 4 (Stockholm/Järfälla & Göteborg)
Vill du arbeta med avancerad Linux-infrastruktur i en av Sveriges mest tekniskt avancerade och säkerhetskritiska miljöer? Nu söker vi två erfarna Systemadministratörer inom Linux, en med placering i Järfälla och en i Göteborg.
Här blir du en nyckelperson i ett team som arbetar med att förvalta, utveckla och stärka plattformar och tekniska tjänster som stödjer verksamhetskritiska system. Du bidrar till stabilitet, säkerhet och tillgänglighet i en miljö där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Om rollen
Som Linux-tekniker arbetar du med drift, vidareutveckling och automatisering av servermiljöer. Du deltar i projekt, förbättringsinitiativ och teknikutvärderingar, samtidigt som du är en viktig del av drift- och supportflödet.
Arbetet bedrivs i en miljö med höga säkerhetskrav och omfattar både operativt arbete och långsiktig utveckling av plattformar.
Exempel på arbetsuppgifter
Standardisera, effektivisera och automatisera system och arbetssätt
Delta i projekt kopplat till teknikplattformen
Utföra felsökning, installationer och support
Patchning och uppgradering av servermiljöer
Säkerställa efterlevnad av säkerhetskrav
Aktivt driva teknikförbättringar
Din profil
Vi söker dig med ett starkt teknikintresse och bred erfarenhet inom Linux-serverdrift. Du är noggrann, problemlösande och trivs i en roll där både struktur och service är viktigt. Du gillar att arbeta i team och söker ständigt smartare arbetssätt.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av Linux-serverdrift (RHEL, SUSE, Ubuntu eller liknande)
Goda kunskaper i Bash och/eller Python
Erfarenhet av automatisering och konfigurationsstyrning
God förståelse för säkerhet i IT-miljöer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande
Kunskap om Ansible, Docker, Kubernetes
Erfarenhet av härdning av system
Erfarenhet från större och komplexa servermiljöer
Övrigt
Resor inom Sverige kan förekomma - B-körkort är önskvärt
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk
Placeringsort: Järfälla eller Göteborg
Vill du arbeta med modern teknik i en miljö där du verkligen gör skillnad? Välkommen med din ansökan!
