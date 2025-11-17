Systemadministratör Linux - Nivå 4 (Stockholm/Järfälla & Göteborg)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Järfälla
2025-11-17


Vill du arbeta med avancerad Linux-infrastruktur i en av Sveriges mest tekniskt avancerade och säkerhetskritiska miljöer? Nu söker vi två erfarna Systemadministratörer inom Linux, en med placering i Järfälla och en i Göteborg.
Här blir du en nyckelperson i ett team som arbetar med att förvalta, utveckla och stärka plattformar och tekniska tjänster som stödjer verksamhetskritiska system. Du bidrar till stabilitet, säkerhet och tillgänglighet i en miljö där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Om rollen
Som Linux-tekniker arbetar du med drift, vidareutveckling och automatisering av servermiljöer. Du deltar i projekt, förbättringsinitiativ och teknikutvärderingar, samtidigt som du är en viktig del av drift- och supportflödet.
Arbetet bedrivs i en miljö med höga säkerhetskrav och omfattar både operativt arbete och långsiktig utveckling av plattformar.
Exempel på arbetsuppgifter
Standardisera, effektivisera och automatisera system och arbetssätt


Delta i projekt kopplat till teknikplattformen


Utföra felsökning, installationer och support


Patchning och uppgradering av servermiljöer


Säkerställa efterlevnad av säkerhetskrav


Aktivt driva teknikförbättringar

Din profil
Vi söker dig med ett starkt teknikintresse och bred erfarenhet inom Linux-serverdrift. Du är noggrann, problemlösande och trivs i en roll där både struktur och service är viktigt. Du gillar att arbeta i team och söker ständigt smartare arbetssätt.
Vi tror att du har:

Flera års erfarenhet av Linux-serverdrift (RHEL, SUSE, Ubuntu eller liknande)


Goda kunskaper i Bash och/eller Python


Erfarenhet av automatisering och konfigurationsstyrning


God förståelse för säkerhet i IT-miljöer


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Meriterande
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande


Kunskap om Ansible, Docker, Kubernetes


Erfarenhet av härdning av system


Erfarenhet från större och komplexa servermiljöer

Övrigt
Resor inom Sverige kan förekomma - B-körkort är önskvärt


Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk


Placeringsort: Järfälla eller Göteborg


Vill du arbeta med modern teknik i en miljö där du verkligen gör skillnad? Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9607220

