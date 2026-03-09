Systemadministratör / IT-tekniker - Konfidentiellt uppdrag
2026-03-09
Ditt nya uppdrag
Vi söker en noggrann och ansvarstagande Systemadministratör/IT-tekniker till ett uppdrag inom en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö kopplad till avancerade flygsystem. Rollen passar dig som trivs i en teknisk drift- eller testmiljö och vill arbeta med system som ställer höga krav på stabilitet, säkerhet och precision.
Du kommer att arbeta med drift, administration och underhåll av servrar, klienter och nätverksutrustning som är kopplade till olika flygsystem. Arbetet innebär både löpande systemförvaltning och teknisk utveckling.
I rollen ingår att:
Underhålla och administrera servrar, klienter och nätverksutrustning.
Installera, konfigurera och driftsätta lokala stödsystem.
Utvärdera befintliga systemlösningar och bidra i arbetet med nya tekniska lösningar.
Arbeta i en drift- eller testmiljö med höga krav på struktur, dokumentation och säkerhet.
Om just dig
För att lyckas i rollen behöver du uppfylla följande krav:
Minst 1 års erfarenhet av systemadministration i Windows-miljö.
Grundläggande kunskap om Linux server/klient.
Praktisk erfarenhet av arbete som systemadministratör eller IT-tekniker i en drift- eller testmiljö.
God förmåga att arbeta strukturerat, följa rutiner och hantera tekniska miljöer med höga krav på säkerhet och stabilitet.
Du är en person som trivs med tekniskt ansvar, gillar att lösa problem och har ett öga för detaljer. Du är trygg i att arbeta självständigt men fungerar lika bra i team. Du uppskattar en miljö där kvalitet och säkerhet står i centrum.
Placering: Linköping
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761 - 1712890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
