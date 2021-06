Systemadministratör/IT-drifttekniker till Enheten MT/ IT Drift p - Region Stockholm - Datajobb i Huddinge

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Datajobb / Huddinge2021-07-01Vi erbjuderKarolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med ca 15 000 medarbetare. Sjukhuset är ledande inom den medicinska utvecklingen i Sverige och internationellt och vi rankas bland världens främsta sjukhus.Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är att bedriva specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Vår vision "Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag" är vägledande när vi arbetar mot tydliga värden för patienter och samhälle och mot medicinska framsteg.En förutsättning för nästa steg inom den medicinska utvecklingen är förbättrade och moderniserade informationsstrukturer och digitalisering där vi i allt större utsträckning styr produktion och vårdleverans datadrivet och med digital information som beslutsstöd.Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar: Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn.2021-07-01Enheten MT/ IT Drift ingår i stab Vårdstöd och Teknik. Enheten tillhandahåller en korrekt, tillförlitlig och säker teknisk miljö för vården på ett effektivt och pålitligt sätt. Arbetet genomförs i en omväxlande miljö med stor variation av både arbetsuppgifter och verksamhetsområden tillsammans med vården, förvaltningar och leverantörer.MT/ IT Drift tillhandahåller IT-infrastruktur för medicintekniska system vilket inkluderar lagring, backup, katalogtjänst, uppdateringar, övervakning och övriga tjänster som krävs för att underhålla en väl fungerande IT-miljö.Vi efterföljer Medicintekniska regelverk och standarder såväl som IT-regelverk och standarder.MT/ IT Drift ansvarar för drift och support av en stor mängd olika utrustningar och system däribland ett antal som tillhör Region Stockholms mest kritiska. Drift sker i interna datahallar på flera orter.Vår ambition är att ständigt förbättra oss för att upprätthålla hög patientsäkerhet. Med stöd av ny teknik kan vi effektivisera vårt arbete och bidra till högre kvalitet för vården. Enheten ansvarar för ca 900 medicintekniska datorer som används inom sjukhusets olika verksamheter.Miljön är blandad med olika versioner av Windows och Linux på fysisk- och virtualiserad hårdvara såväl som containerbaserade (kubernetes/docker) tjänster - som vi inom kort kommer genomföra en större utbyggnad av.Rollen som Systemadministratör/IT-drifttekniker omfattar såväl operativ som strategiskt arbete. Förutom det operativa arbetet kommer du vara delaktig i planering, underhåll, förändringshantering, utveckling, problemlösning och dokumentation.Du kommer få möjlighet att ingå i systemförvaltningar av medicintekniska system såväl som förvaltning av IT-infrastruktur med tillhörande tjänster såsom server- & tjänstekluster, databaser, datalagring, klient- och servermanagering, övervakning, logganalys, automatisering och andra IT-lösningar.I det dagliga arbetet kommer du få jobba med flera olika yrkeskategorier inom vården i en grupp med 20 drivna och trevliga kollegor med bred kompetens och lång erfarenhet inom området.Tjänsten avser en tillsvidareanställning, 39:30 tim/vecka. Tillträde omgående efter vederbörliga beslut. Vi tillämpar flextid.Vi sökerDå arbetet dagligen innebär kontakter med intressenter, leverantörer och medarbetare är det viktigt med en god kommunikationsförmåga, god serviceanda och ett positivt bemötande. Du har mycket goda IT kunskaper och är genuint intresserad av IT och teknik och tycker att det är givande och viktigt att arbeta för hälso- & sjukvården. Du ser rutiner och dokumentation som en viktig del av arbetet och har förmåga att kunna planera din arbetsdag så effektivt som möjligt.Viktiga personliga egenskaper är ansvarstagande, analytisk, social, noggrann och strukturerad. Du kan hantera många olika ärenden samtidigt. Du är en problemlösare som alltid sätter vården i fokus.Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKrav:Högskole-/civilingenjörsexamen inom IT eller Medicinsk Teknik alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet som kan bedömas relevant samt flerårig arbetslivserfarenhet inom området.Mycket goda kunskaper inom administration av Windows Server och/eller Linux/Unix.Goda eller mycket goda kunskaper inom databasadministration (SQL).Goda kunskaper inom nätverk (TCP/IP, routing, switching).Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.Meriterande:Containers och orkestrering (Kubernetes, Docker).OpenShift.Big data system (HDFS), Software defined storage och objektbaserad lagring.Logginsamling, Logghantering, loggbearbetning (t.ex. mha ElasticSearch, ELK, Graylog, Logstash, Splunk).Automatisering via t.ex. Ansible, Chef, Puppet, Vagrant.Programmerings- och/eller skriptspråk såsom C#, Java, Go, PHP, Powershell, Bash, Python.Lastbalansering & Proxy (NetScaler, T5, HA-Proxy, WinGate).Klustring av Windows och Linux.Nätverkskonfiguration och avancerad felsökning.Virtualisering av servrar och applikationer via VMware, Hyper-V, KVM, Citrix.Hårdvara - Servrar, Nätverkskomponenter/SAN, centraliserade lagringsenheter, etc.Central lagring/SAN, backup, block- & fillagring samt share- och filrättigheter.Windows klientmjukvara och operativsystem.Active Directory samt styrning via GPO.PKI/Certifikathantering och felsökning.Databasadministation av MySQL, MongoDB, MariaDB och/eller PostgreSQL.Applikationsservrar såsom IIS, Apache, nGinx.System Center-produkterna med fokus på SCCM/MEM.Arbeta utifrån ITIL.ITIL 4 Certifiering.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Personligt brev (frivilligt)Vi rekommenderar dig att ansöka redan nu eftersom urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Vi på Karolinska vill generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! För att lyckas med det så behöver våra verksamheter också professionella stödfunktioner.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-22REGION STOCKHOLM5839953