Systemadministratör för Windows/Azure
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2026-07-07
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Vill du vara med och forma Chalmers framtida infrastruktur och arbeta i en miljö där teknik, utveckling och samarbete står i fokus? Vi söker nu en systemadministratör inom Azure/Windows till IT-avdelningens enhet för drift och infrastruktur.
Information om avdelningen
IT-avdelningen på Chalmers tekniska högskola är en heltäckande IT-organisation som ansvarar för Chalmers gemensamma IT-system och även levererar begränsat IT-stöd till hela Chalmerskoncernen. Vi är cirka 100 medarbetare fördelade på flera enheter och arbetar nära verksamheten inom utbildning, forskning, nyttiggörande och administration.
IT-avdelningens uppdrag är att säkerställa att Högskolan har stabila, säkra och ändamålsenliga IT-tjänster. Vi arbetar tillsammans och bygger vår verksamhet på ansvarstagande, tydlighet, tillit och nära samverkan med Chalmers olika verksamheter.
Beskrivning av tjänsten
Chalmers befinner sig i ett teknikskifte från huvudsakligen on-prem-lösningar till en mer molnbaserad och hybrid infrastruktur med Azure och Windows som centrala byggstenar. I den här rollen arbetar du både med den dagliga driften och med utvecklings- och förändringsprojekt kopplade till vår plattform.
Dina huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat att:
Förvalta och vidareutveckla vår Azure- och Windows-servermiljö i en hybridlösning.
Definiera, implementera och förbättra plattformsarkitektur och relaterade tjänster.
Delta i och ibland driva projekt kopplade till modernisering, migrering och automatisering.
Arbeta med felsökning, prestandaoptimering och proaktivt underhåll.
Bidra till att dokumentation, rutiner och processer är uppdaterade och ändamålsenliga.
Omvärldsbevaka ditt område, inhämta ny kunskap och dela den med kollegor.
Du förväntas ta ett helhetsansvar för dina arbetsuppgifter och samarbeta nära både kollegor inom IT och verksamhetsrepresentanter.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är Göteborg, campus Johanneberg.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande erfarenhet
God och minst tre års aktuell erfarenhet av Windows servermiljöer
Erfarenhet av Azure-molninfrastruktur
Förståelse för hybridmiljöer där on-prem och moln samverkar
Förmåga att designa, implementera, drifta och förbättra plattformstjänster
Erfarenhet av att utveckla script/automation (till exempel PowerShell)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Högskoleexamen inom IT.
Certifieringar inom Windows Server och/eller Azure.Dina personliga egenskaper
Det här är en roll för dig med hög social kompetens och ett genuint intresse för service. Du kommer att samarbeta med många olika målgrupper – från IT-kollegor till forskare, lärare och administratörer – och behöver kunna anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Rollen är tekniskt avancerad men också verksamhetsnära, vilket kräver att du bygger förtroendefulla relationer och kan omsätta tekniska lösningar till verksamhetsnytta.
Vi lägger stor vikt vid att du:
Har ett serviceinriktat förhållningssätt och uppskattar att hjälpa andra.
Trivs med samarbete, delar med dig av kunskap och bidrar till en god laganda.
Kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt, och kan förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt.
Är strukturerad, ansvarstagande och följer upp dina åtaganden från idé till förvaltning.
Är nyfiken, analytisk och tycker om att lösa problem.
Du är en trygg lagspelare som bidrar till ett prestigelöst och positivt arbetsklimat där man hjälper varandra och har roligt på jobbet.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och villkor och hur det är att arbeta hos oss.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
Eventuella intyg, betyg etc.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 3 augusti
Vid frågor, vänligen kontakta
Mattias Andersson, Enhetschef på IT-drift och infrastruktur, mattias.andersson@chalmers.se
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9994990