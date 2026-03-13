Systemadministratör För Elvis Sökes Till Kirurgi Sahlgrenska!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Administrativ enhet 2 Kirurgi Östra ger administrativ service till både Kirurgi Sahlgrenska och Kirurgi Östra.
Vi är placerade på båda sjukhustomterna och verkar i en egen professionell linje. Administrativ enhet 2 Kirurgi Östra arbetar för ett tätt samarbete sjukhustomterna emellan och stöttar varandra vid behov. Vi arbetar för en patientsäker och kvalitativ administration. Hos oss är det viktigt med utveckling och ett bra samarbete och vi vill ge våra patienter bästa möjliga vård vilket förutsätter bra och smidiga kommunikationsvägar mellan olika yrkeskategorier.
Vi söker nu en systemadministratör för ELVIS med placering på Sahlgrenska sjukhuset.
Som systemadministratör hör du organisatoriskt till administrativa enheten och är placerad i kirurgens administrativa korridor på Sahlgrenska. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten avseende patientsäkerhet och workshifting och vi har en god arbetsmiljö i fokus.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
Hos oss får du ett utvecklande och givande arbete där patienten är i fokus. Arbetet som systemadministratör är omväxlande med flera ansvarsområden och mycket självständigt arbete.
Hos oss jobbar du dagtid måndag till fredag, vi har flextid och det finns viss möjlighet att anpassa arbetstiderna så de passar just dig.
Hur ser arbetsuppgifterna ut?
Som systemadministratör för ELVIS är du verksamhetens kontaktperson gällande systemet, du förmedlar nyheter, svarar på frågor och lär upp nya användare. Du tar ut statistik till verksamheten kopplat till produktion, du ser till att registreringar i systemet är korrekt och är delaktig i utvecklingsprojekt och införande av nya system kopplade till ELVIS. Du har även ett övergripande ansvar för diagnosregistrering inom verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med olika IT-verktyg och har stor erfarenhet av just ELVIS. Att du har vana att ta fram statistik och är van vid diagnoskodning är en fördel.
Du ska trivas med att ha många uppgifter på gång samtidigt och att arbeta självständigt. Eftersom tjänsten innebär att du har kontakt med många personer dagligen förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga, är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt. Du är noggrann och har ett bra bemötande.
Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift, god IT-kunskap och ett intresse för diagnoskodning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
