Systemadministratör
Saab Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-14
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en driven och tekniskt skicklig systemadministratör som vill ta en nyckelroll i vårt engagerade team. Brinner du för stabil drift, automation och att arbeta nära verksamhetskritiska system i produktion? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som systemadministratör kommer du att arbeta med drift, förvaltning och utveckling av våra produktionsnära IT‐system. Du blir en viktig del av teamet som säkerställer hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i våra tekniska miljöer. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, med fokus på att effektivisera och automatisera våra system och processer.
Utöver det ovanstående innebär rollen att:
Automatisering av rutiner och processer genom scripting (t.ex. Azure Devops eller PowerShell)
Drift, övervakning och förvaltning av servermiljöer (Windows/Linux)
Felsökning och incidenthantering i produktionsmiljö
Installation, konfiguration och vidareutveckling av system och tjänster
Arbeta med integrationer och dataflöden mellan olika system
Utföra systemuppdateringar och säkerhetsarbete
Dokumentation och kontinuerlig förbättring av tekniska lösningar
Samarbete med både interna team och externa leverantörerPubliceringsdatum2026-07-14Profil
Du är en tekniskt nyfiken person med god energi och social förmåga som gillar att förstå hur saker fungerar på djupet. Du tar ansvar, är initiativrik och trivs i en roll där du får kombinera drift, utveckling och förbättringsarbete. Du har ett stort intresse för teknik och vill vara med och skapa stabila och effektiva IT‐lösningar som stöttar verksamheten.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av systemadministration eller liknande teknisk roll inom support/förvaltning
God kunskap inom serverdrift (Windows och Linux)
Erfarenhet av scripting och automation samt av SQL och databashantering
Grundläggande kunskap inom nätverk
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med höga krav på tillgänglighet samt erfarenhet av PAM
God problemlösningsförmåga och ett analytiskt arbetssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av produktionsnära eller verksamhetskritiska system
Kunskap inom övervakning (CheckMK), logghantering eller prestandaoptimering
Erfarenhet i Jira och sprintarbete
Erfarenhet av ärendehantering och ServiceNow
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002590