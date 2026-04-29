Systemadministratör
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus? Nu söker vi en systemadministratör till Saab för en viktig roll inom utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem.
Uppdraget är på heltid, startar så snart som möjligt och löper initialt i sex månader, med goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd som konsult via Poolia och arbetar på plats i Saabs verksamhet.

Om tjänsten
Som systemadministratör blir du en del av ett team som arbetar med utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem. Du ansvarar för att kritisk produktinformation är korrekt, uppdaterad och tillgänglig för verksamheten.
Du arbetar nära domänspecialister, ingenjörer, inköp och marknad i en miljö med höga kvalitetskrav där noggrannhet, struktur och samarbete är avgörande.Arbetsuppgifter
• Administrera och uppdatera information i artikeldatabas
• Säkerställa hög kvalitet och korrekthet i produktdata
• Samverka med interna funktioner såsom teknik, inköp och marknad
• Bidra till effektiva processer kopplade till utveckling och leverans
• Söka fram, kontrollera och sammanställa information vid behov
Vem är du?
Vi söker dig:
Du arbetar metodiskt, är ordningsam och har lätt för att skapa struktur. Du tar ansvar för dina uppgifter, levererar med hög kvalitet och trivs i samarbete med andra.
Vi ser också att du är nyfiken, prestigelös och trygg i att ställa frågor när du behöver mer information. Rollen innebär periodvis högt tempo, vilket kräver att du kan prioritera och behålla fokus även när flera uppgifter pågår samtidigt.
Vi söker dig som har:
• Minst 1-3 års inom aktuellt område efter avslutad högskoleutbildning
• God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Erfarenhet av administrativt arbete i systemmiljö
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av IFS eller liknande affärssystem
• Erfarenhet från sjukvårdssektorn eller arbete med medicintekniska produkter
• Erfarenhet av artikeladministration, komponenthantering eller liknande arbetsuppgifter
• Sjukvårdsutbildning, teknisk utbildning eller ingenjörsbakgrund
Rollen innebär att du behöver genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. För vissa befattningar kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Om verksamheten
Poolia är specialister på kompetensförsörjning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Hos Saab blir en del av en organisation där samarbete, kunskapsdelning och långsiktighet präglar vardagen. Här finns möjlighet att utvecklas och bidra i en miljö där olika perspektiv ses som en styrka.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12

Arbetsgivare: Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Västra Norrlandsgatan 10D (visa karta
)
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Saab Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13
9882508