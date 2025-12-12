Systemadministratör - verksamhetssystem & digitala lås/trygghetslarm
2025-12-12
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vi söker nu en systemadministratör till vårt team på Socialförvaltningens administration. Enheten består idag av fem administratörer, två systemadministratörer, en avgiftshandläggare samt enhetschef som leder enheten. Ett team med engagerade kollegor, som tillsammans månar om gott arbetsklimat som bygger på kunskap, samarbete och gemenskap.
Vill du kombinera IT-kompetens med praktiskt arbete som gör skillnad i människors vardag?
Som systemadministratör hos Socialförvaltningen blir du en viktig del i vårt team som arbetar med att förvalta och konfigurera vårt verksamhetssystem. Rollen omfattar också installation av digitala lås och trygghetslarm inom hemtjänst. Detta är en spännande och mångsidig roll där du kombinerar IT-kompetens med praktiskt arbete ute hos brukare.
Arbetsuppgifter systemadministration:
Som systemadministratör arbetar du med systemförvaltning, konfigurering och anpassning av befintliga och nya processer i verksamhetssystemet Combine.
Du hanterar gallring och loggning enligt gällande regelverk samt tar fram statistik och rapporter som stöd för verksamheten.
I rollen ingår även att utveckla e-tjänster för att öka tillgängligheten, hantera behörigheter och åtkomster samt ge användarsupport och ha daglig kontakt med medarbetare inom Socialförvaltningen.
Utöver detta är du systemadministratör för Digital Fox avvikelsehanteringssystem, Combine Plan och Phoniro.
Arbetsuppgifter digitala lås och trygghetslarm:
I tjänsten ingår också praktiskt arbete med välfärdsteknik.
Du installerar, avinstallerar och underhåller digitala lås och trygghetslarm i brukares hem samt ytterligare teknik som exempelvis digitala tillsynskameror.
Du säkerställer funktionalitet och ger support till personal inom särskilt boende och hemtjänst.
Arbetsuppgifterna omfattar även dokumentation av installationer och rutiner för kvalitetssäkring samt administration av nyckelsystem och verksamhetstelefoner.
Vår ambition är att underlätta och förbättra tillgängligheten för våra medborgare och vår personal. Arbetet handlar lika mycket om att lösa akuta problem som att förbättra långsiktiga processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten.
Mycket goda IT-kunskaper med god systemförståelse för hur olika system är uppbyggda och fungerar samt förmåga att felsöka i system.
Förmåga att kommunicera flytande på svenska i tal och skrift.
Mycket god social förmåga och servicekänsla.
B-körkort är ett krav.
Som person ser vi att du är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt arbete. Du har stort intresse för att arbeta både med människor, system och IT samt även är praktiskt lagd och har förmågan att se helheten i dessa delar.
För att lyckas i rollen behöver du vara van att samarbeta både intern och externt, samt tycka om att jobba i team. Du är en proaktiv problemlösare som är strukturerad och noggrann samt har förmågan att prioritera och ett eget driv att ta dig framåt. Du har ett gott bemötande mot de du möter, har ett utpräglat lösnings- och servicetänk samt är pedagogisk och tydlig i kommunikation.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av liknade arbete.
Erfarenhet inom följande system; Combine och Phoniro.
Erfarenhet av installation av trygghetslarm och digitala lås.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så skicka gärna din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
