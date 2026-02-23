System- och mjukvaruutvecklare till Decision Support System CD
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som System- och mjukvaruutvecklare på Decision Support System CD (Beslutstöd Gripen C/D) kommer du få chans att vara med och göra skillnad för vår gemensamma säkerhet genom att utveckla dagens och morgondagens stridsflyg
Sektionen har idag ca 14 medarbetare fördelat på två Scrum-team och ingår i ett större område med ca 65 medarbetare.
* Definiera systemarkitektur, design och krav tillsammans med tekniska ledare, teamen och andra delsystem
* Systemintegration
* Definiera verifierings- och valideringsstrategi
* Verifierings- och valideringsaktiviteter
* Mjukvaruutveckling Profil
Vi söker dig som är erfaren inom system- och mjukvaruarbete. Som gillar att jobba med systemutveckling men som gärna har fot kvar inom mjukvaruutveckling. Som person är du kommunikativ, driven, positiv, utåtriktad och resultatinriktad. Du är generös med din kunskap och erfarenhet och är en utpräglad lagspelare.
Du bör ha
* Relevant teknisk högskoleutbildning
* Har erfarenhet av systemarbete och mjukvaruutveckling
* Har erfarenhet av verifiering och validering
* Erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt
* Goda kunskaper i engelska och svenska, tal och skrift
Erfarenhet av att ha jobbat på Saab är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
