System- och artikeladministratör | Saab | Östersund
Experis AB / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-04-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som system- och artikeladministratör i en tekniskt avancerad miljö inom medicinteknik? Är du noggrann, strukturerad och trivs med administrativa uppgifter nära teknik och utveckling? Då kan detta vara rollen för dig, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Östersund
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag på 6 månader
Uppdragets längd: Start omgående eller enligt överenskommelse
Övrigt: Intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om uppdraget
Som systemadministratör och artikeladministratör hos Saab kommer du att stötta ett team som arbetar med utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem. Rollen är administrativ men genomförs i en tekniskt komplex och avancerad miljö. Du har en central roll i att säkerställa att korrekt och uppdaterad information finns i artikeldatabasen och att datakvaliteten håller hög nivå. Du arbetar nära domänspecialister, ingenjörer, inköp och marknad och bidrar till effektiva systemleveranser genom att strukturera och hantera kritisk information kopplad till medicintekniska produkter.
Vem söker vi
För att lyckas i rollen är du prestigelös, ansvarstagande och samarbetar väl med andra. Du är ordningsam, har god stresstolerans och vågar ställa frågor när du behöver ta reda på information. Du har en naturlig nyfikenhet och trivs i en roll där struktur och noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Relevant utbildning
Minst 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet
Mycket god systemvana
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av IFS eller liknande affärssystem
Erfarenhet från sjukvårdssektorn eller arbete med medicintekniska produkter
Erfarenhet av artikeladministration, komponenthantering eller liknande
Sjukvårdsutbildning, teknisk utbildning eller ingenjörsbakgrund
Om Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med en stark teknikportfölj och ett tydligt fokus på innovation, kvalitet och samhällsnytta. Här får du arbeta i en miljö där avancerad teknik möter ett viktigt uppdrag - att bidra till säkerhet och trygghet för människor och samhällen världen över. Saab erbjuder en inkluderande arbetsmiljö där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i centrum.
Du kan läsa mer om saab här: Saab i Sverige
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande uppdrag och positioner. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Prästgatan (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jeffersson Wells
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se
9882793