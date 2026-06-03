System Safety Engineer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Efterfrågan ökar och vi växer med den. Nu söker vi en System Safety Engineer som vill vara med och stärka vårt team inom Safety, Reliability & Maintainability.
Här får du en roll där du är med från start till mål. Du kliver in tidigt i utvecklingen, påverkar designbeslut och säkerställer att våra system är säkra, robusta och redo för verkligheten.
Vad du kommer att göra:
Du arbetar i flera projekt samtidigt och är en nyckelperson när det gäller att identifiera risker, säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för avioniksystem. Våra produkter spänner över flera områden, såsom datorer, aktuatorsystem och fiberoptiska sensorsystem.
I praktiken innebär det att du:
Analyserar systemdesign för att identifiera risker och bedöma tillförlitlighet
Tar fram tillförlitlighetspredikteringar och analyser baserade på beräknade data och driftdata
Säkerställer felsäkra lösningar genom att granska arkitektur och krav
Genomför och dokumenterar analyser som FMEA, Preliminary System Safety Assessment och System Safety Assessment
Hos oss jobbar du nära kompetenta kollegor i ett team där samarbete, kunskapsdelning och teknikintresse står i centrum.
Din Profil
Du trivs i en miljö där tempot är högt och projekten flera. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att samarbeta - både inom och utanför ditt team. Du tar ansvar för ditt arbete, driver dina uppgifter framåt och tvekar inte att ta initiativ när det behövs.
Du har dessutom en god analytisk förmåga och kan kommunicera komplexa tekniska problem på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper.
För att lyckas i rollen har du:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen
Erfarenhet av systems engineering, exempelvis krav- eller arkitekturarbete inom mjukvara, elektronik eller mekanik
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från flyg- och/eller försvarsindustrin samt vana av att genomföra och dokumentera systemsäkerhetsanalyser på ett tydligt och strukturerat sätt. Har du dessutom kunskap inom felsäker konstruktion, säkerhetskrav och tillförlitlighetsanalys är det ett plus, särskilt om du har förståelse för de fysikaliska principer som påverkar tillförlitlighet. Erfarenhet av att arbeta enligt standarder som ARP-4754, ARP-4761, DO-178, DO-254 eller ISO-26262 är också meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 85 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB rebecca.frodekrans@saabgroup.com Jobbnummer
9944624