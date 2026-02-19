System Ingenjör (HW, SW eller Lead)
2026-02-19
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Systemingenjör till Multiply Teknik & IT
Vill du arbeta med tekniskt avancerade system inom elektronik, integration och verifiering? Multiply växer och söker systemingenjörer - från juniora till seniora - som vill arbeta i komplexa tekniska miljöer.
Vi kombinerar:
Specialistuppdrag i avancerade projekt
Egen produktutveckling (VisFlow)
Kurser och teknisk kompetensutveckling
Vi verkar inom försvar, marin teknik, RF/radio, embedded, automation och energi.
Om rollen
Som systemingenjör arbetar du genom hela livscykeln: krav, arkitektur, integration, test och leverans.
Beroende på profil kan du arbeta med:
HW-nära systemarbete
Integration och test av elektronik/embedded
HW/SW-integration och felsökning
Systemverifiering och kvalificering
Testplaner och verifieringsstrategier
System engineering
Kravhantering och spårbarhet
Systemdesign och arkitektur
Tekniska gränssnitt
Verifiering och validering
Automation (vid relevanta uppdrag)
Styr- och kontrollsystem
Nätverk/kommunikation
Test och driftsättning
Seniora profiler kan även ta ansvar för planering, teknisk samordning och systemledarskap.
Vi söker dig som har erfarenhet av
System engineering i komplexa miljöer
Kravnedbrytning och spårbarhet
Integration och verifiering
Dokumentation i strukturerade processer
Förståelse för mjukvara och/eller elektronik
Meriterande: RF, prototypintegration, försvarsindustri, PCS7/T3000, tekniskt ledarskap.
Vem du är
Strukturerad, analytisk och ansvarstagande.
Kommunikativ och trygg i tekniska team.
Kvalitetsdriven och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Fast anställning
Teknisk utveckling och certifieringar
Möjlighet att arbeta i säkerhetskritiska projekt
Tjänstepension, försäkringar och friskvård
Delaktighet i produktutveckling (VisFlow)

Publiceringsdatum2026-02-19
Svenska och engelska krävs i många uppdrag.
Svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kan krävas.
Placering: Stockholm/Mälardalen med omnejd. Så ansöker du
