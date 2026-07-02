System Engineering Lead
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Företaget
Vår kund är ett ledande internationellt konsultbolag som hjälper några av Sveriges största teknikintensiva verksamheter att utveckla framtidens produkter, system och arbetssätt. Som konsult får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag hos välkända företag inom avancerad teknik och industri, där du bidrar med din expertis i komplexa utvecklingsprojekt.Om tjänsten
Vi söker en erfaren Systems Engineering Lead som vill arbeta i en rådgivande roll hos en av våra kunder. Här får du använda din tekniska kompetens och erfarenhet för att hjälpa kunden utveckla arbetssätt, processer och metoder inom Systems Engineering i komplexa utvecklingsprojekt.
I rollen fungerar du som ett tekniskt stöd och bollplank till systemingenjörer, projektledare och chefer. Du hjälper kunden att omsätta övergripande krav till effektiva arbetssätt, rekommenderar lämpliga processer och verktyg samt vägleder i tekniska beslut genom att tydliggöra för- och nackdelar med olika alternativ. Målet är inte att fatta besluten åt kunden, utan att ge rätt underlag för välgrundade beslut.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både tekniska specialister och ledning. Du driver dialoger, faciliterar tekniska diskussioner och bidrar till att skapa samsyn mellan olika intressenter. Du kommer även att coacha och stötta organisationen inom Systems Engineering genom kunskapsdelning, workshops och löpande rådgivning.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av Systems Engineering, exempelvis inom kravhantering, systemarkitektur eller modellbaserade arbetssätt (MBSE).
Erfarenhet från tekniskt ledande roller, exempelvis som systemarkitekt, produktägare, teknisk projektledare eller linjechef.
Förmåga att arbeta rådgivande kring tekniska lösningar, processer och verktyg på systemnivå.
Erfarenhet från komplexa tekniska miljöer, gärna inom försvar, flyg, järnväg eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
En bred teknisk förståelse och ett systemperspektiv – snarare än en renodlad mjukvarubakgrund.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och trivs i en rådgivande roll där du skapar samsyn och bygger starka relationer med olika intressenter.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Tjänsten är säkerhetsklassad och innebär att du behöver bli godkänd i en säkerhetsprövning. I samband med detta kan krav på visst medborgarskap förekomma.Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8008775-2083509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9990299