System Engineer | Siemens Energy | Finspång

Har du erfarenhet inom mekanik och systemteknik och söker nästa steg i din karriär? Vi på Jefferson Wells söker en driven System Engineer till ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Här får du möjlighet att arbeta nära både svenska och internationella kollegor och utvecklas inom avancerade systemlösningar för Gear-systemet. Vill du växa vidare som System Engineer hos oss på Jefferson Wells? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: 1 april 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 30 oktober 2026
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos Siemens Energy i Finspång
Om jobbet som System Engineer:
Som System Engineer hos Siemens Energy, via oss på Jefferson Wells, blir du en del av ett växande team av ingenjörer som arbetar med både Fire & Gas och Gear-system. Teamet består idag av ingenjörer från både Sverige och Indien, och kännetecknas av en samarbetsorienterad kultur med öppet och stöttande klimat.
I rollen får du en central position där du ansvarar för Gear-systemets tekniska krav och säkerställer att lösningarna möter både kundens och företagets standarder. Du arbetar tätt tillsammans med interna discipliner såsom installation, el och styrsystem samt externa leverantörer, med fokus på kvalitet, effektivitet och teknisk utveckling.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Ansvara för Gear-systemet och säkerställa att projektets tekniska krav uppfylls.
Utvärdera ingenjörslösningar från leverantörer samt utvecklings- och standardteam.
Driva ett gott och professionellt samarbete med leverantörer och interna gränssnitt.
Stå för tekniska lösningar och systemets ekonomi inom projektet.
Samarbeta nära interna team och bidra till effektiva projektleveranser.
Ge snabb och kvalificerad support vid felsökning i dialog med projektledare.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en bakgrund inom mekanik eller motsvarande teknisk utbildning och som vill utvecklas vidare i en ansvarstagande och tekniknära roll. För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och har en naturlig vilja att samarbeta med både kollegor och externa parter från olika tekniska discipliner.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
Några års relevant arbetslivserfarenhet inom teknik, systemutveckling eller mekanik.
Hög ansvarskänsla och stort fokus på produktkvalitet.
Förmåga och intresse att kommunicera med personer från olika kulturer och tekniska bakgrunder.
Driv och nyfikenhet att utvecklas och arbeta för de bästa tekniska lösningarna.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
