System engineer inom Customer Order till Siemens Energy AB
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-17
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en System engineer inom Customer Order för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du vara med och utveckla framtidens energilösningar i en global och tekniskt avancerad miljö?
Siemens Energy söker nu två System Engineers till sitt Customer Order Engineering-team i Finspång.
Om rollen
Som System Engineer blir du en viktig del av Mechanical Installation Office inom Customer Order Engineering. Teamet ansvarar för gränssnittsrörsystem och installationsmaterial mellan gasturbinernas kärnmotorer och de olika hjälpsystemen, både under verkstadsmontering och vid installation ute hos kund.
Avdelningen ansvarar även för konstruktionsrelaterade komponenter såsom:
Basplattor för gasturbiner och generatorer
Lyftverktyg för gasturbinenheter
Serviceutrustning för utrullning av gasturbinkärnor
Serviceplattformar och andra strukturella lösningarPubliceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
I rollen som System Engineer ansvarar du för att anpassa standardiserade konstruktionslösningar till kundspecifika projekt. Du arbetar nära både interna och externa intressenter för att säkerställa att tekniska lösningar uppfyller kundkrav, kvalitetsstandarder och regionala regelverk.
Du kommer bland annat att:
Vara tekniskt ansvarig ingenjör i kundorderprojekt
Ta fram kundanpassade lösningar baserade på standardkonstruktioner
Säkerställa att tekniska krav, kvalitetskrav och lokala regelverk efterlevs
Koordinera och prioritera aktiviteter inom ditt ansvarsområde
Samarbeta med olika teknikdiscipliner och projektfunktioner
Bidra med tekniskt ledarskap inom teamets ansvarsområden
Hos Siemens Energy får du möjlighet att arbeta i en internationell organisation som ligger i framkant inom energiteknik. Du blir en del av ett erfaret team där teknisk kompetens, samarbete och innovation står i fokus. Profil
Vi söker dig som har:
Bred teknisk förståelse och ett stort teknikintresse
Erfarenhet av konstruktion och utveckling inom stora industriella gasturbiner
Relevant utbildning
Mycket goda kunskaper i 3D-CAD, Teamcenter och NX
God förmåga att kommunicera, koordinera och prioritera
Erfarenhet av att leda tekniska aktiviteter och driva frågor framåt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9967905