System Engineer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
, Haninge
, Nyköping
, Västervik
, Jönköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Inom business unit Digital Battlespace Solutions (DBS) arbetar vi för att digitalisera försvarsstyrkorna och stärka deras framgång och säkerhet i militära operationer. Vi erbjuder avancerade lösningar inom ledningsstödssystem, autonomi, cyberförsvar, rymd, beslutsstöd och kommunikation.
Vi är i en spännande tillväxtfas och söker en System Engineer till Product Unit Land som vill bidra till nästa steg i utvecklingen av LSS Mark, arméns taktiska ledningsstödsystem. Du är en nyckelperson inom radiosystem- och sambandsutveckling och leder systemarbete inom taktisk radio, vågformer, C2-applikationer, transmissionslösningar samt integration i plattformar och förband.
Du samarbetar nära specialister inom radio, RF, datalänkar, nätplanering, systemintegration och verifiering, samt med FMV och Försvarsmakten. Rollen innebär att på sikt driva tekniska lösningar och säkerställa att radiosystem och ledningsfunktioner samverkar som en integrerad helhet i komplexa miljöer. Tjänsten är placerad i Linköping.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattas av:
• Driva systemingenjörsarbete genom hela livscykeln - från koncept till integration, drift och vidareutveckling.
• Delta i kravanalys, tolka operativa behov och omsätta dem till systemkrav och designprinciper.
• Designa och beskriva systemarkitektur för ett ledningssytem, inklusive radiosystem, C2-funktioner och taktiska nät.
• Arbeta med kommunikationsteknik över radiosystem: antenner, RF-delar, vågformer, datalänkar, frekvensplanering och transmissionsmetoder.
• Stödja och delta i integrationsteamen och säkerställa teknisk samverkan mellan delsystem, plattformar och externa aktörer. Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig med teknisk kompetens och relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemteknik, telekom eller elektronik. Du har flerårig erfarenhet av systemarbete i komplexa miljöer, gärna inom försvars- eller telekomområdet, och kombinerar ett systemtekniskt helhetsperspektiv med teknisk förståelse.
Det är meriterande med erfarenhet av exempelvis SATCOM, HF-radio, MIMO/beamforming, OFDM eller mjukvarudefinierad radio, samt kunskap om arméns verksamhet och C2-processer. Det är även meriterande om du arbetat strategiskt och tekniskt med kravanalys, arkitektur, design och tekniskt ledarskap.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer lyckas i rollen som System Engineer hos oss. Du har förmåga att leda systemarbete, strukturera komplexa problem och arbeta självständigt, samtidigt som du omsätter teknik till konkret operativ nytta i förband och plattformar. Du behärskar svenska och engelska väl, är en nyfiken lagspelare och trivs både i samarbete och i självständigt arbete.
Du kan se helheten utan att tappa förmågan att gå på djupet när detaljer krävs. Vidare ser du värdet i att skapa en miljö där man inte bara presterar tillsammans, utan också har roligt på vägen!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i augusti/september.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar
Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata 1 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997320