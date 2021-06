System Developer Till Afry Åmål - Afry AB - Datajobb i Göteborg

Afry AB / Datajobb / Göteborg2021-06-28Om jobbetCutting edge technology på riktigt? -Faktiskt.Produktutveckling inom ett konsultföretag? -Definitivt!På AFRY IT West kan vi erbjuda dig som utvecklare en utmanande och omväxlande miljö. Tänk dig att jobba med utveckling för ett företag som har resten av Sveriges företag som kunder. Då blir det snabbt ganska brett och omväxlande!Just nu söker vi efter dig som är systemutvecklare och som vill ingå i ett team inhouse på vårt kontor i Åmål för en spännande kund.En av våra medarbetare som kommit in som ny på ett uppdrag berättar:"Kollegorna som jag träffade på kontoret äter jag nu lunch med. Mina chefer hör ofta av sig till mig och frågar hur jag trivs på uppdraget. AFRY är inte bara måna om att företaget ska utvecklas utan de vill även att deras medarbetare ska känna att man utvecklas på sina uppdrag."Sökord: Java, .NET, C#, Go, Backend, Frontend, AI, Azure/AWS.Vem är du?Ponera att du gillar att koda. Du har fångat vårt intresse.Sa du att du har erfarenhet av komplexa mjukvarulösningar? Grymt!Vill du dessutom jobba i vårt inhouse team? Perfekt!Just nu söker vi dig som har minst 3 års erfarenhet inom branschen och är redo för ett nästa steg! Du har antagligen en högskoleutbildning inom Data/IT och arbetat med några av nedanstående tekniker:JavaNET C#GoFrontendBackendAIHar du dessutom erfarenhet inom molnlösningar (Azure/AWS), React, Angular, JavaScript, Blockchain är det meriterande för rollen.Genom att höja dig själv och andra ser vi att du som utvecklare också trivs i rollen som mentor där du tar ansvar för team med blandade erfarenheter. Här på IT Solutions arbetar vi i teamssammansättningar med både juniora och seniora medarbetare, och här blir du en nyckelperson för att få ut det bästa av hela teamet.Du behöver kunna tala och skriva flytande engelska och svenska och meriterade är det om du är van att arbeta i internationella miljöer. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi vet att du kommer trivas om du är en prestigelös person med fokus på att både bidra med din kunskap men även lära dig av andra för att skapa bästa lösningen.Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Under sommaren kan återkopplingen dröja längre än vanligt, tack för ditt tålamod.Vi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-06-28AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-20AFRY AB5834835